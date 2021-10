In den frühen Morgenstunden ist am Freitag in Unterhaching ein Brand in einem Einfamilienhaus an der Robert-Koch-Straße ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde sie gegen 4 Uhr alarmiert, da der Dachstuhl in Flammen stand. Die beiden Bewohner konnten das Einfamilienhaus unverletzt verlassen. Die Einsatzkräfte vermuten, dass das Feuer von einem Wintergarten am Gebäude auf das Dach des Gebäudes übergegangen war. Die starke Rauchentwicklung vernebelte die Straßenzüge in der weiteren Umgebung der Einsatzstelle im Westen der Gemeinde. Die Einsatzleitung forderte auch die Kollegen aus Taufkirchen zur Unterstützung an. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen gleichzeitig von innen und außen, schließlich gelang es den Atemschutz-Trupps mit mehreren Rohren nach rund einer Dreiviertelstunde, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten zogen sich aber noch längere Zeit hin, da das Dach großflächig geöffnet werden musste. Wie die Polizei mitteilt soll der Schaden am Gebäude nach ersten Erkenntnissen auf weit über hunderttausend Euro belaufen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei geführt.