Brandfahnder durchsuchen am Mittwochmorgen den völlig zerstörten Bungalow in Ottobrunn.

Der zunächst vermisste 59-Jährige soll das Feuer in seinem Bungalow selbst gelegt haben. Er wurde in einem Gartenhaus entdeckt und festgenommen.

Von Lars Brunckhorst

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Ottobrunn am Dienstag geht die Polizei inzwischen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Bewohner des Bungalows, ein 59-Jähriger, wurde am Mittwoch als Tatverdächtiger festgenommen, wie das Polizeipräsidium München am Nachmittag mitteilte.

Der Mann, der am Dienstag als vermisst galt, wurde in einem kleinen Nebengebäude im Garten des Reihenhauses gefunden. Er war verletzt und wurde zunächst vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seit wann sich der 59-Jährige in dem Gartenhaus aufhielt, konnte ein Polizeisprecher nicht beantworten.

Die derzeitigen Ermittlungen deuten laut Polizei darauf hin, dass eine "sehr schnelle, explosionsartige Energiefreisetzung" den Brand verursacht habe. Von einer Explosion wollte die Polizei ausdrücklich nicht sprechen, sie geht allerdings von Brandstiftung aus.

So nehmen die Ermittler an, dass der Brand vorsätzlich von dem 59-jährigen Bewohner des Bungalows herbeigeführt wurde. Zum Motiv gibt es keine Auskünfte. Zur genauen Ermittlung der Brandursache wurde ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes hinzugezogen.