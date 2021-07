Hans-Jürgen Iwan hat seit 30 Jahren in der Brauerei in Aying nicht einfach nur Wasser in Bier verwandelt, sondern mit seinen Schöpfungen internationale Preise abgeräumt. Sein Doppelbock wird heute sogar im "Museum of Art" in New York ausgeschenkt.

Von Michael Morosow, Aying

Der Mann verwandelt seit 30 Jahren Wasser in Bier und trägt daher zumindest eine Mitschuld an vielen elendigen Zuständen allzu trinkfreudiger Zecher nach einem vorabendlichen Fetzenrausch. Der Schuldige heißt Hans-Jürgen Iwan, Braumeister zu Aying, und wenn man zusammenrechnet, was der 65-Jährige zeit seines Schaffens aus den Braukesseln in Flaschen und Fässer hat füllen lassen, dann kommt man in einen astronomischen Bereich. Über den Daumen gepeilt sind es 200 Millionen Liter, etwa so viel, wie während allen Oktoberfesten seit 1995 bis heute ausgeschenkt wurde, und mehr noch als in 50 olympische Schwimmbecken passt. Jetzt ist seine berufliche Karriere zur Neige gegangen.

Seit 1. Juli ist Hans-Jürgen Iwan Ruheständler und will jetzt hoch hinaus mit seiner Ehefrau Andrea. Beide haben einen Kletterkurs geplant, und vielleicht wird deshalb der Braumeister außer Dienst irgendwann in völlig neuer Mission zur Brauerei zurückkehren: Iwan will auf den 16 Meter hohen Brauereikamin hinaufsteigen. Schon einmal hatte er, voll ausgerüstet, am Fuße des zur Sanierung anstehenden Schlots gestanden in der Hoffnung, der Kaminkehrer würde ihn nach oben mitnehmen. "Aber der schaute sich alles nur von unten an", erinnert er sich. Hans-Jürgen Iwan auf dem höchsten Punkt des Brauereigeländes - es wäre ein Bild mit Symbolkraft und würde den Stellenwert abbilden, den der Mann in dem mittelständischen Unternehmen mit 70 Mitarbeitern hatte, und auch die Wertschätzung, die ihm die Braufamilie Inselkammer entgegenbrachte. "Das ist ein Qualitätsfanatiker", sagt Bräu Franz Inselkammer junior, der acht Jahre alt war, als Iwan in Aying zum ersten Mal Malzzucker in Alkohol umwandelte.

Am letzten Tag seines Arbeitslebens, an dem er Urlaub hat, genießt der Braumeister im Garten seines Hauses in Egmating eine Tasse Kaffee und lässt für seinen Gast sein Berufsleben im Groben Revue passieren. Man sieht es auf den ersten Blick, mit den Brauern vom alten Schlag, die heute noch gerne mit Trinkernase und Bäuchen groß wie 100-Liter-Fässer karikiert werden, hat der gebürtige Peißenberger gar nichts zu tun. Iwan trinkt privat gewöhnlich leichtes Weizenbier aus eigener Produktion, auf das er stolz ist. "Es ist gar nicht so einfach, leichtes Weißbier mit Schankqualität herzustellen", sagt er.

Wenn der Brauer über seine unter- und obergärigen Biere spricht, dann versteht man den Ayinger Brauereidirektor Helmut Erdmann, der sagt: "Der Iwan ist ein akribischer Arbeiter und er war mit der Brauerei verheiratet." Arbeit ist Arbeit und Bier ist Bier, sei seine Devise gewesen. Und Bier ist Arbeit, könnte man hinzufügen, denn wenn man Iwans Erzählungen über sich und sein Handwerk richtig interpretiert, dann sieht er sich nicht als Zauberer, der Wasser in Bier verwandeln kann, sondern viel eher als Arbeiter im Hopfengarten des Herrn, der sein Handwerk versteht. Die Auszeichnungen, die die Ayinger Brauerei in seiner Wirkungsphase eingeheimst haben, passen jedenfalls nicht auf einen Bierdeckel. In schöner Regelmäßigkeit haben seine unter- und obergärigen Produkte Preise abgeräumt in internationalen Wettbewerben für Privatbrauereien wie dem "European Beer Star". Vor allem die Ayinger Urweiße steht oft ganz oben auf dem Siegerpodest, und der Ayinger "Celebrator" mit einer Stammwürze von 18,5 Prozent hat sogar in den USA den Ritterschlag bekommen: Der Doppelbock wurde vom Chicago Beverage Tasting Institute 1995 und 1996 als bestes jemals getestetes Bier bewertet und wird seither im "Museum of Art" in New York vom Fass ausgeschenkt. 2015 gewann die Brauerei vier Medaillen und dazu den Publikumspreis.

Hans-Jürgen Iwan hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Beim Kargbräu in Murnau hat er als Praktikant Weißbier in Holzfässern abgefüllt, nach seinem Studium in Weihenstephan (1977 bis 1982) verdingte er sich sechs Jahre lang als Brauführer in Laa an der Theja in Österreich, ehe er über die Station Bürgerbräu Augsburg-Göggingen am Neujahrstag 1991 bei Franz Inselkammer senior aufschlug, um zweiter Braumeister zu werden. Seine Entscheidung, den damals 34-Jährigen einzustellen, bezeichnet der alte Bräu heute als Glücksfall. Iwan auch. Zwei Jahre danach stieg der zweite Braumeister zum ersten auf. Die Beziehung zum alten und neuen Bräu, die selbst Brauerei studiert haben, sei befruchtend gewesen, sagt Iwan. Daraus entstanden sind einige neue Biere wie das Zwicklbier und das Kellerbier. Die acht Stammsorten und fünf Saisonbiere unterscheiden sich alle in Farbe, Geschmack, Stammwürze und Bitterkeit, die Zutaten aber sind bei allen gleich: Wasser mit 20 Härtegraden aus eigenem, 180 Meter tiefen Brunnen, Hopfen aus der Hallertau, zwei Hefesorten aus Weihenstephan, Weizen und Gerste aus der Region. Iwans Kunst bestand darin, die unterschiedlichen Brauvorgänge trotz gleicher Zutaten so zu steuern, dass verschiedene Biertypen und Qualitäten möglich sind.

Das hat nichts mit Zauberkunst zu tun, sondern mit nüchternem Fachwissen. Es gebe gewisse Kontrollpunkte wie etwa das Messen des pH-Werts der Maische, das zur Routine gehöre. "Jede Biersorte muss gleichbleibend hohe Qualität haben", sagt Iwan. Wäre dies einmal nicht der Fall gewesen, Iwan hätte es schnell erfahren: "Der Stammtisch im Bräustüberl ist die Geschmacksinstanz, da kommt man nicht vorbei, auch nicht an den Sprüchen", sagt er und lächelt verschmitzt. Ob er selbst schon mal einen Fetzenrausch hatte? "Ich war kein Kind der Traurigkeit." Am Freitag wird Hans-Jürgen Iwan in der Brauerei offiziell verabschiedet. Wenn mal wieder der Kamin saniert wird, kann man ihn ja rufen.