Zum 15. Blutspendetag des Bayerischen Roten Kreuzes in Ismaning kommen so viele Menschen wie nie zuvor. Selbst Nadel- und Spritzenmimosen überwinden in der Corona-Krise ihre Angst und geben einen halben Liter Lebenssaft. Ein Selbstversuch

In knapp zehn Minuten ist alles vorbei: Ein halber Liter Blut ist aus der Vene in einen Beutel geflossen, der auf einer Art Schaukelbrett liegt. Das Display neben der Liege piepst, schon kommt der freundliche Mann im weißen Kittel und zieht ganz vorsichtig die lange Nadel aus der Armbeuge. Jetzt muss nur noch der kleinen Turm aus gestapelten Tupfern auf die Einstichstelle gedrückt werden und schon kommt eine Art Druckverband. Dieser muss weitere vier Stunden lang getragen werden, nach dem Abnehmen ist nur noch ein kleiner roter Punkt zu sehen vom Selbstversuch der Blutspende in Corona-Zeiten. Der ersten übrigens im Leben einer Nadel- und Spritzenmimose, aber bestimmt nicht der letzte. Denn ein Aderlasse ist ganz nicht so schlimm wie befürchtet. Ganz im Gegenteil. Und bei 25 Blutspenden gibt es sogar eine Urkunde.

Detailansicht öffnen Riesenandrang herrschte beim Blutspendetag. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Die Frau in der roten Bluse kann bei diesem Ziel wahrscheinlich nur müde lächeln. Sie steht viel weiter vorn in der Reihe. Natürlich mit Alltagsmaske und macht einen sehr entspannten Eindruck. Kein Wunder, sie wird an diesem Nachmittag in der Ismaninger Osterfeldhalle gleich zu ihrer hundertsten Spende antreten. Ihre Schwester, ein ganzes Stück weiter hinten in der Schlange hat dieses stattliche Jubiläum verraten. Beide Frauen gehören zu den Stammgästen der Blutspendetage, den die örtliche Bereitschaft und der Blutspendedienst des Roten Kreuzes regelmäßig in Ismaning veranstalten. Heute ist die 15. Aktion, und da ist es für die Schwestern natürlich Ehrensache, dass sie teilnehmen.

Auch wenn an Tagen wie diesen natürlich alles anders ist als üblich. Die knapp mehr als 300 Menschen, die ihr Blut spenden wollen, stehen mit gebotenen Abstand in einer fast einen Kilometer langen Schlange an. Die meisten tragen Behelfsmasken, manche haben auch eine FFP-2- oder FFP-3-Maske auf, die normalerweise nur medizinisches und Pflegepersonal aufsetzen. Wer ohne Mund-und-Nasenschutz kommt, der bekommt gleich am Eingang eine ausgehändigt. Doch zuvor müssen die Hände desinfiziert werden. Ist die Maske angelegt, wird erst einmal die Temperatur gemessen. Per Scan-Gerät. Passt alles, dann werden die Menschen eingelassen - und stellen sich wieder an. Bis zur Anmeldung mit dem Blutspendeausweis dauert es eine ganze Weile. Dort ist auch die Registratur für Erstspender. 70 Neulinge werden es an diesem Tag sein. Insgesamt 307 Frauen und Männer im Alter von mindestens 18 Jahren werden gezählt. Mehr geht nicht. Bereits dreieinhalb Stunden vor Toreschluss müssen die Einsatzkräfte des BRK melden, dass sich bitte keine neuen Spender auf den Weg nach Ismaning machen sollen. Die Wartezeit beträgt mehr als zwei Stunden bis zum Einlass. Das Prozedere rund um die Blutspende mit Anmeldung, kleinem Labor, ärztlichem Kreislaufcheck durch eine Ärztin oder einen Arzt sowie die Vorbereitung, endlich auf einer der 20 aufgebauten Liegen mit Aderlass-Equipement Platz zu nehmen zu können, dauert noch einmal gut eine Stunde. Wer fertig ist, muss noch zehn Minuten liegen bleiben, wegen des Kreislaufs, dann kann er sich dann aufsetzen. Und feststellen, ob ihm schwindlig ist oder die Knie noch zu wackelig sind, ehe man sich auf den Weg zu den hinten stehenden Tischen machen kann, um den unglaublichen Durst zu stillen, den der Auslauf von 500 Milliliter Blut in knapp zehn Minuten bei einem auslöst. Noch nie hat ein Wasser oder ein Spezi besser geschmeckt als nach dieser Erfahrung. Von dort aus geht es wieder hinaus ins Foyer, wo Sanitäter mit herzhaften Semmeln und zuckerhaltigen Süßigkeiten samt weiteren Getränken auf die Spender warten, und noch immer zahllose Menschen Einlass begehren. Auch die kriegen etwas, das Warten will ebenfalls belohnt werden.

Detailansicht öffnen Mehr als 300 Frauen und Männer haben sich in der Osterfeldhalle in Ismaning Blut abzapfen lassen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Dass so viele Menschen dem Aufruf der Ismaninger BRK-Bereitschaft und des Blutspendedienstes gefolgt sind, haben die Organisatoren so nicht erwartet. "Wir danken allen Spendern für ihre Geduld und sind stolz auf die große Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde. Mit 307 Blutspendern haben wir einen einmaligen Ismaninger Rekord und gemeinsam einen wertvollen Beitrag in der aktuelle Krise geleistet", bilanzieren Bereitschaftsleiter Fried Saacke und sein Stellvertreter Thomas Angenendt am Samstag. Die Ismaninger Blutspendetage seien zwar immer gut besucht, doch das sei rekordverdächtig.

Gerade in Corona-Zeiten benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden. Die schon vor der Krise geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden natürlich nicht zum Aderlass zugelassen. Das Fiebermessen am Eingang stellt daher an diesem Tag auch eine Art Rückversicherung dar.

Detailansicht öffnen Ein halber Liter Blut wird jedem Spender entnommen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Wie die BRK-Bereitschaft mitteilt, müssen die Spender keine Angst haben, sich das neue Virus einzufangen - oder gar zu verbreiten. Corona-Infizierte ohne Symptome können das Virus bei Blutspenden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht übertragen. Im Blut von Patienten ohne oder mit nur wenigen Symptomen kann das Genom des Virus nicht nachgewiesen werden, wie das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Anfang April in Langen ermittelt. Das Virusgenom fand sich lediglich im Serum eines schwer erkrankten Patienten. Aber so einer kommt ja ohnehin nicht in Frage. Die Gefahr einer Übertragung ist laut PEI daher gering, wie das Rote Kreuz berichtet. Frauen können vier, Männer sechs Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Terminen muss ein Abstand von mindestens 56 Tagen liegen.

Detailansicht öffnen Das Rathaus in Emmering mit seinem künstlichen Bach. (Foto: Voxbrunner Carmen)

Normalerweise bekommen die Spender nach getaner "Arbeit" an Ort und Stelle einen Imbiss. Dieser ist an diesem Tag wegen der besonderen Lage nicht möglich. Draußen im Foyer gibt das BRK Lunchpakete aus, die von der Bereitschaft unter der Leitung von Josef Fleissner frisch zubereitet werden. Die Käsesemmel der Erstspenderin ist übrigens nach nur zwei Bissen verschlungen gewesen. Einfach köstlich.