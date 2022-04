Manchmal scheint es in Vergessenheit zu geraten, aber es gibt noch andere Krankheiten als Covid 19. Etwa die Fanconi-Anämie, eine seltene Blutkrankheit. Mit dieser hat sich die Klasse 8b des Carl-Orff-Gymnasiums in Unterschleißheim im Biologie-Unterricht beschäftigt. Anlass war der Fall eines 13-Jährigen aus Unterschleißheim, der an dieser Krankheit leidet. Die Schülerinnen und Schüler wollten ihm helfen und beschlossen, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Das berichten die Achtklässlerinnen Magdalena Buettemeyer und Pia Rösner. Mit Hilfe ihres Biologielehrers richteten sie und ihre Klassenkameraden ein Spendenkonto ein, verkauften Waffeln und präsentierten Informationen über die Erkrankung in den Schaukästen der Schule. Für die Schul-Homepage verfassten sie einen Artikel und veröffentlichten Beiträge in den sozialen Medien, in denen sie über die Stammzellenspende und darüber, wie man ein Testkit bestellen kann, aufklärten. Sie konnten 1491,24 Euro sammeln, die sie an die DKMS spendeten, eine Organisation, die Blutkrebskranken durch die Suche nach Spendern hilft. Für den 13-Jährigen wurde mittlerweile ein passender Spender gefunden.