Hildegard Mayr geht als Direktorin des Sehbehinderten- und Blindenzentrums in Unterschleißheim in den Ruhestand.

Direktorin Hildegard Mayr übergibt nach 14 Jahren an Reiner Ulbricht.

Von Sophia Goldner, Unterschleißheim

Nach 14 Jahren heißt es für Hildegard Mayr Abschied nehmen: Die Direktorin des Sehbehinderten- und Blindenzentrums Südbayern (SBZ) geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Bei einem Festakt würdigten viele Gäste Mayrs Einsatz für sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendlicher, für Inklusion, Toleranz und Akzeptanz. "Freiheit für ein selbstbestimmtes Leben - dafür hat sich Hildegard Mayr immer stark gemacht!", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) in ihrer Ansprache. "Und mit ihrem unermüdlichen Einsatz für blinde und sehbehinderte Menschen unglaublich viel erreicht. Engagement, Erfahrungsschatz und Expertise - das zeichnet Hildegard Mayr aus."

Auf Mayrs zahlreiche ehrenamtliche Tätigkeiten und ihre größten Errungenschaften in ihrer Zeit als Direktorin des Zentrums ging Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) ein. Für die gute Nachbarschaft und die hervorragende vertrauensvolle Zusammenarbeit bedankte sich der Unterschleißheimer Bürgermeister Christoph Böck (SPD), der das SBZ als Aushängeschild der Stadt hervorhob: "Sie haben dafür gesorgt, dass die Schülerinnen und Schüler auf so wenig Hindernisse wie möglich in der gesellschaftlichen und realen Welt stoßen. Dass sie sich zu Hause fühlen, dass sie wachsen und selbstständig werden." Untermalt wurde der Festakt durch vielfältige musikalische Einlagen von Kindern und Jugendlichen, die das SBZ besuchen. Den krönenden Abschluss des Festakts bildete die Performance "Die Königin der Farben", die aus einem gemeinsamen Tanzprojekt von Schülerinnen und Schülern des SBZ und des Unterschleißheimer Carl-Orff-Gymnasiums entstanden ist.

Beeindruckt von diesen zahlreichen persönlichen Beiträgen dankte Hildegard Mayr in ihrer Abschlussrede ihren langjährigen Unterstützern. Anschließend überreichte sie ihrem Nachfolger Reiner Ulbricht offiziell den Schlüssel zum SBZ. Er wird das Zentrum vom 1. Januar an als geschäftsführender Vorstand leiten.