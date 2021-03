Dass Blasmusik nicht gleichzusetzen ist mit volkstümelndem Humtata, das beweisen zahlreiche Bläserensembles im Landkreis - die Aschheimer Blasmusik nunmehr sogar seit 40 Jahren. Neben klassisch bayerischen Stücken, Märschen, Polkas oder Walzern loten die Musikerinnen und Musiker regelmäßig die Grenzen des Repertoires aus und präsentieren etwa Interpretationen aus der Klassik und der Popmusik, wie auch geistliche und weltliche Ensemblemusik.

Zu seinem 40-jährigen Bestehen hätte der mehr als 730 Mitglieder zählende Verein eigentlich ein großes Fest mit Konzerten geplant, doch dieses muss nun - wie so viele Veranstaltungen in diesen Monaten - verschoben werden, auf Mai nächsten Jahres. Die Freude darauf wollen sich die Musiker jedoch nicht nehmen lassen, ebenso wenig wie die Hoffnung, dass bald wieder Proben in der Gruppe möglich sein werden.

Ein Profimusiker hat die Anfänge der Aschheimer Blasmusik geprägt: Otto Stiglmayr war als Solokontrabassist im Münchner Rundfunkorchester sowie in Bayreuth engagiert, als ihn 1980 der damalige Aschheimer Bürgermeister Franz Ruthus (CSU), selbst der Musik und der Kunst sehr zugetan, um Unterstützung bei der Idee bat, eine Blaskapelle im Ort zu gründen. Stiglmayr erklärte sich bereit, wurde Vorsitzender des 1981 gegründeten Vereins und war 20 Jahre lang ehrenamtlicher Dirigent. In dieser Zeit etablierte sich die Blasmusik nicht nur als kulturelle Bereicherung des Ortslebens bei Konzerten, Hochzeiten, Beerdigungen und Festen; seit 1984 hat sie allein 1877 Tänze der Aschheimer Schäffler begleitet. Seit 1982 spielen die Musiker auch beim traditionellen Trachten- und Schützenzug zum Münchner Oktoberfest und vertreten dort den Landkreis.

Heute führt Herbert Prinz den Taktstock des großen Orchesters mit 56 Musikern und der Jugendkapelle. Der Musikunterricht ist ein Schwerpunkt des Vereins: Mehr als 150 Kinder und Jugendliche nähern sich derzeit der Musik an, sei es über die musikalische Früherziehung oder den Instrumentalunterricht. Zum Geburtstagsfest im Mai 2022 werden die Aschheimer unter anderem die Blasmusik der Münchner Philharmoniker begrüßen.