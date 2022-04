Leiter Konrad Sepp mit der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn beim Trachten- und Schützenzug in München. Am Wochenende werden die Musiker daheim spielen, mit Dach überm Kopf.

Die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn konzertiert nach zwei Jahren Pause am Wochenende wieder in der Mehrzweckhalle. Die Veranstaltung wird in drei Auflagen und in verschiedenen Ensemble-Besetzungen über die Bühne gehen.

Von Udo Watter, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

In Dirndln, kurzen Lederhosen und Joppen durch die Gassen mediterraner Städte zu marschieren und einen satten Blasmusiksound hinzulegen - das hat schon was. Wenn die Mitglieder der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn jenseits der bayerischen Grenzen auf Tour sind, wie bei der Fiesta Mayor im katalanischen Vilafranca de Penedès, heißt es natürlich auch: Möge die Tracht mit dir sein. Sie ist genau so unverzichtbar wie Tuba, Trompete und Taktstock.

Als "wichtiger musikalischer Botschafter für den Landkreis München" hat sich die 1980 gegründete Blaskapelle in den vielen Jahren ihres Bestehens einen Ruf erworben, der weit über die Gemeindegrenzen reicht, und im vergangenen Herbst entsprechend den erstmals vergebenen Kulturpreis des Landkreises München erhalten. "Das hat uns sehr gefreut", sagt Dirigent und musikalischer Leiter Konrad Sepp. Internationale Konzertauftritte stehen freilich in diesen Zeiten erst mal nicht an, die Mitglieder der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die in nicht-pandemischen Zeiten auch regelmäßig beim Trachten- und Schützenzug zum Oktoberfest dabei ist, fiebern jetzt dem ersten größeren Auftritt nach zweijähriger Pause auf ihrem angestammten Podium entgegen: Die Mehrzweckhalle in Höhenkirchen ist an diesem Wochenende Schauplatz des Frühjahrskonzerts, das freilich in drei Auflagen und statt in großen Orchesterbesetzungen mit verschiedenen kleineren Ensembles stattfindet.

"Große Vorfreude und leises Bangen, ob alles klappen wird" - so beschreibt Ingrid Sepp, bei der Blaskapelle zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, die Stimmung. 13 Formationen werden auftreten, von Flöten- und Klarinettenensembles über Saxophonquartette bis zum großen Blechbläserensemble, das im letzten Konzert am Sonntagabend spielt. Die Gefahr, das bis dahin der ein oder andere Mitspieler in Quarantäne muss, ist nicht gering. "Wir proben quasi mit doppeltem Boden", sagt Konrad Sepp. Heißt: sollte jemand kurzfristig ausfallen, könnte jemand anderes einspringen, der den entsprechenden Part auch schon geübt hat.

Die mit dem Kulturpreis des Landkreises prämierte Kapelle hat während der Pandemie Freiluft- und Online-Konzerte gegeben

Konrad Sepp, der die Leitung der Blaskapelle seit dem Jahr 2000 inne hat und ein profilierter Tubist ist - unter anderem gehört er zur Stammbesetzung der Unterbiberger Hofmusik - wird schwer beschäftig sein an beiden Konzerttagen. Er ist beim Auftritt von sieben der 13 angekündigten Ensembles mit von der Partie. "Ich spiele hauptsächlich statt zu dirigieren", sagt er. "Und ich hoffe sehr, dass mir nix passiert." Die Anspannung ist also groß in diesen Tagen, aber jenseits der Infektionsgefahr ist Konrad Sepp zuversichtlich, dass dem Publikum ein hohes Niveau geboten wird.

Denn so sehr die Pandemie die Probenarbeit und Konzerttätigkeit in den vergangenen zwei Jahren untergraben und verändert hat, so zeitigte sie durchaus positive Nebeneffekte, wie das Zusammenspiel in kleinerem Rahmen. "Es gibt nichts besseres, als in Ensembles zu proben", sagt Konrad Sepp, der als Tubist auf Erfahrungen bei so renommierten Klangkörpern wie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Bayerischen Staatsorchester zurückgreifen kann. An Feinheiten und Nuancierungen zu feilen statt in wuchtigem Orchestersound zu schwelgen - die individuellen virtuosen Qualitäten hätten sich so vermutlich verbessert, glaubt Sepp.

Auch sonst hat man die Einschränkungen der zurückliegenden Jahren genutzt, um etwa die digitale Infrastruktur (inklusive Online-Proben und Konzerte) zu verbessern. Eine Entscheidung über neue Probenräume für die Blaskapelle, die rund 200 aktive Musiker aller Altersstufen hat und wegen ihrer Nachwuchsarbeit geschätzt wird, ist in dieser Zeit auch gefallen. Die Institution mit ihren vier Orchestern, drei Dirigenten (neben Sepp noch Bernhard Willer und Sonja Weese) und Kammermusikformationen erhält neue Räumlichkeiten im geplanten Anbau des Gymnasiums, finanziert von der Gemeinde.

Jetzt aber gilt es erst einmal, nach vereinzelten kleineren Auftritten der vergangenen zwei Jahre (etwa die Picknick-Konzerte der Leonhardi-Wiese) und Online-Konzerten wieder größer vor Publikum aufzuspielen. Auf dem Programm stehen zahlreiche klassische Kompositionen, aber auch Jazz, Bossa Nova und Filmmusik, arrangiert für diverse Ensembles. Die Konzerte finden statt am Samstag, 9. April, Beginn 19 Uhr, sowie am Sonntag, 10. April, Beginn 16 Uhr und 18.30 Uhr. Es gilt freie Platzwahl. Die Reihen werden mit Abstand angeordnet, es besteht Maskenpflicht.

Die Karten kosten im Vorverkauf 14, ermäßigt sechs Euro: online über www.blaskapelle-hoehenkirchen-siegertsbrunn.de oder über www.okticket.de, zudem bei den Vorverkaufsstellen Schreibwaren Springer (Squarra) in Höhenkirchen und bei Modellbau Vordermaier in Ottobrunn über okticket.de. Restkarten an der Abendkasse.