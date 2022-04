Große Töne spucken - das war den Mitgliedern der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn in den vergangenen zwei Jahren häufig verwehrt. Zumindest in konzertanter Form. Nicht zuletzt weil die Blechbläser als Aerosol-Bazookas galten, waren sowohl Proben wie Indoor-Auftritte in größerer orchestraler Besetzung nur schwer möglich - quasi ein besonders heftiger Blechschaden, den die Pandemie da verursachte. Am Wochenende freilich war die Mehrzweckhalle Höhenkirchen nach langer Pause wieder die Bühne, auf der sie ihr Können zeigen durften. Die Ensembles, die am Samstag und Sonntag bei den drei Auflagen des Frühjahrskonzerts auftraten, hatten zwar noch nicht sinfonische Personalstärke, aber entfalteten doch mitunter eine Klangwucht, dass es eindrucksvoll tönte. Natürlich gab es auch leise Klänge, denn ein Markenzeichen der Blaskapelle, ihres Zeichens Kulturpreisträger des Landkreises München, ist die Vielfalt. Und ein umfangreiches Programm boten sie auch am Wochenende dar mit fast 50 Musikstücken.