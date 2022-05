Von Udo Watter, Oberhaching

Auf das drängende Fragen ihres Verlegers, warum sie die geforderten Texte noch nicht abgeliefert habe, soll Dorothy Parker - die in den Flitterwochen war - geantwortet haben: "Ich war too fucking busy. Oder vice versa." Ein hübsches, leicht frivoles Bonmot, das Birgit Minichmayr, als sie es auf der Bühne ausspricht, mit angemessenem Augenfunkeln begleitet. Immer wieder wird sie an diesem Abend im Oberhachinger Bürgersaal so geistreiche wie maliziöse Aphorismen der US-amerikanischen Schriftstellerin zitieren: "Am leichtesten lässt sich über die Leute schreiben, die man hasst", hat Parker erklärt und in der Tat: Viele ihrer Short Stories beweisen, wie brillant sie dies umsetzte - als scharfsinnige, sarkastische Beobachterin der New Yorker High Society während der Zwanziger- und Dreißigerjahre.

"Dorothy Parker - New Yorker Geschichten" war der zweite Abend des 15. Jazz Festivals Oberhaching überschrieben und Minichmayr, die neben ihren Kinoerfolgen ("Alle Anderen", "Der Knochenmann", "3 Tage in Quiberon") zu den großen Bühnendarstellerinnen im deutschsprachigen Raum gehört (u. a. Ensemblemitglied im Residenztheater und Burgtheater) wurde dabei als szenische Vorleserin von zwei grandiosen Stride-Pianisten musikalisch flankiert: dem Franzosen Louis Mazetier und Bernd Lhotzky, Gründer und Leiter des Oberhachinger Jazzfestivals.

Der hatte am Tag zuvor schon mit seiner Band "Because of Swing" das Festival eröffnet und war auch jetzt wieder in Hochform. Mazetier und er kennen sich schon lange und es war beeindruckend, wie diese beiden europäischen Granden des in den Zwanzigern in Harlem entstandenen Stride-Piano-Stils sich die klanglichen Bälle zuspielten, improvisierten und mit ihren Fingern über die Tasten abenteuerten. Ob Stücke vom James P. Johnson, dem "Vater des Stride Piano" ("The Charleston", "Harlem Strut"), oder Glenn Millers "Pennsylvania 6-5000", bei dem Minichmayr eingebunden war - so mitreißend, raffiniert und lässig zugleich hört man derartige Stücke aus der klassischen Frühzeit des Jazz nicht oft. Nach einem besonders spektakulär gespielten Arrangement im zweiten Teil entfuhr einem Mann in Publikum sogar das Wort "Wahnsinn".

Gleichwohl ist das Publikum in Oberhaching dank Lhotzky und seiner Kontakte in die Szene von solchen musikalischen Performances durchaus verwöhnt - eine Schauspielerin wie Birgit Minichmayr auf der Bühne zu haben, ist aber noch mal eine Besonderheit. Wie sie sich in die Befindlichkeiten der weiblichen Protagonisten aus Parkers Geschichten hineinwühlt, mit welcher Verve und fast wilder Lust sie deren Emotionen, Sorgen, alkoholische Ausfälligkeiten und Blasiertheiten entfaltet, das hat mitunter etwas Vulkanisches. Vielleicht könnte man ihr ab und an ein bisschen Over-Acting vorwerfen, aber ihre exaltierte Art passt auch zu den affektierten, überkandidelten Frauen der Hautevolee Manhattans, deren größte Probleme die Farbe ihres Nagellacks ist oder welches ihrer vielen teuren Kleider sie am heutigen Abend anziehen sollen ("Aus dem Tagebuch einer New Yorker Lady"). Parker hat einen schneidenden Witz, mit der sie die Oberflächlichkeit dieser Society-Damen oder andere charakterliche Makel entlarvt: In einer Geschichte wird eine sich liberal gebende weiße Frau ("Ich habe keine Ressentiments gegenüber Farbigen") , die unbedingt den schwarzen Sänger Walter Williams auf einer Party kennen lernen will, etwa mit ihren unbekümmerten rassistischen Vorurteilen schonungslos vorgeführt.

Die Protagonistinnen sind fast alle Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs

Gern hat Dorothy Parker auch das Verhältnis zwischen Frauen und Männern beleuchtet, so erhellend wie maliziös: Man erfährt etwa, dass sich jede Frau von ihrem Ideal-Mann drei Dinge wünscht: "Gutes Aussehen, Rücksichtslosigkeit und Dummheit". Freilich ist Parker nicht nur geistreich-giftige Autorin, sie hat auch einen tiefen, mitunter desillusionierten Blick für die Sorgen des menschlichen (aber vor allem weiblichen) Daseins: "Es ist leicht, zu Menschen nett zu sein - bevor man sie liebt." So spielt Minichmayr an diesem Abend fast ausschließlich Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Packend ist ihre Darstellung der Unglücklichen, die sehnsüchtig auf den Anruf ihres Liebhabers wartet und sich ständig neue potenzielle Gründe ausdenkt, warum er sich nicht meldet. Mit diversen Tricks versucht diese, sich zu zwingen, nicht selbst zum Hörer zu greifen, und bittet immer wieder den lieben Gott, ihr dabei zu helfen.

Ein andermal geht es um eine angesäuselte Frau, die in einer düsteren Bar vor ihrem Bekannten einen Monolog hält, einen Scotch nach dem anderen bestellt ("nur einen ganz kleinen") und dabei in ihrer Eifersucht auf dessen beste Freundin Edith (das englische "th" spricht Minichmayr mit geradezu diabolischer Lust aus) zunehmend lästert. Minichmayr liebt es, darzustellen wie die Frau in ihrer emotionalen Entblößung auch immer kindlicher und kindischer wird. Herrlich hinreißend, manchmal ein bisschen drüber, aber stets mit berührender Wucht gespielt ist das. Auch der Monolog einer Frau, die ihre vermeintlich beste Freundin im Krankenhaus besucht und diese mit ihren dummen, unsensiblen Kommentaren tatsächlich in einen Nervenzusammenbruch treibt, ist fesselnd. Parkers böser Humor ist ja oft auch empathisch und traurig - falls indes Tristesse beim Publikum aufgekommen sein sollte, wurde diese in Oberhaching immer wieder lässig weggejazzt.