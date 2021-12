Das "Life Science Center" in Gräfelfing lockt neben Martinsried Firmen aus der Medizinbranche an.

Mit dem Neubau des "Life Science Center" im Gräfelfinger Gewerbegebiet entsteht ein weiterer Biotechnologie-Standort im Münchner Südwesten. Der Projektentwickler Aventin Real Estate GmbH realisiert dort ein 9200 Quadratmeter großes Forschungsgebäude in unmittelbarer Nähe zum Biotech-Forschungsstandort Martinsried. Das neue Gebäude entsteht Am Haag, am Rande des Gewerbegebiets in Nachbarschaft zu Philip Morris. Im November haben die Tiefbaumaßnahmen begonnen. Mit Baubeginn wurde auch der erste Mietvertrag mit einem Ankermieter abgeschlossen: Das Biotechnologieunternehmen Crelux GmbH wird seinen Standort von Martinsried nach Gräfelfing verlagern und einen Teil der Mietflächen im "Life Science Center" belegen. Der repräsentative Neubau lässt durch große Fensterflächen Einblicke zu und soll zertifizierte Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Der Begriff "Life Science Center" steht für einen Wandel des Gewerbegebiets, der sich schon seit einigen Jahren abzeichnet: zunehmend siedeln sich Dienstleitungsbetriebe, Labore und Unternehmen aus der Health-Care- und Medizinbranche an und lösen klassische Produktionsbetriebe ab.