Alle unter einem Dach: Schon fast symbolisch wirkte das Zusammentreffen von rund 300 Wissenschaftlern, Politikern und Investoren anlässlich der Gründung der Bio M AG und des Münchner Biotech-Clusters vor 25 Jahren. Im Planegger Kupferhaus wurde die höchst engagierte Netzwerkorganisation der Biotechnologiebranche Münchens und Bayerns mit Sitz auf dem Campus in Martinsried von allen Seiten beleuchtet und auch gefeiert - mit Recht, wenn man sich Zahlenwerke und wissenschaftlichen Erfolge ansieht, die Viola Bronsema, die Geschäftsführerin der Bio Deutschland, in diesem Zusammenhang präsentierte: Die Zahl der Mitarbeiter ist von damals 2500 auf heute 20 000 in 220 Biotech-Unternehmen hochgeschnellt, zwölf hochwirksame Medikamente wurden entwickelt, fünf Milliarden Euro an Kapital investiert, zusätzliche zwei Milliarden in die Infrastruktur. "Ein Aufstieg in die Königsklasse der Biotechnologie Europas", so sieht es Bronsema.

Bio-M-Geschäftsführer Horst Domdey, den Mann der ersten Stunde, wird es gefreut haben. Mit Charme und Humor führte er die internationalen Gäste zusammen mit Bronsema durch den Abend. Locker auf dem Sofa sitzend präsentierte man vier Gesprächsrunden. In der ersten mit dem Titel "Der Beginn" sprach er mit den Männern der ersten Stunde, dem damaligen Wirtschaftsminister Otto Wiesheu (CSU), dem Morphosys-Gründer Simon Morony und den beiden ersten Firmengründern Erwin Soutschek und Peter Heinrich. "Die Wurzel" wurden sie genannt und auch damals schon spielte eine Pandemie die große Rolle bei der Gründung: die vor 25 Jahren noch unheilbare Immunschwächekrankheit HIV. Heinrich erzählte davon, man sei zusätzlich motiviert worden. Und Simon Morony, der aus Neuseeland stammende Grandseigneur der deutschen Biobranche, erwähnte die erste Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Mark - Petitessen im Vergleich zu heutigen Größenordnungen von Millionen von Euro in der Regel.

In der zweiten Runde zur Münchner Wissenschaftsszene waren es vor allem zwei Frauen, die das Sagen hatten: Ulrike Protzer, Inhaberin des Lehrstuhls für Virologie und der TU München und Laien vor allem durch kluge Statements zu Corona aus Fernseh- Shows bekannt, dazu die mit Preisen überhäufte Petra Schwille, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Biochemie. Protzer lobte die "extreme Biotech-Szene" in München, diese sei "ein ganz großer Pluspunkt" für die Forschung. Schwille blickte dagegen in die Zukunft und sah "einen ganz neuen Campus" auf die Wissenschaft zukommen, was sie unter anderem mit der Gründung und Umbenennung des Max-Planck-Instituts (MPI) für Neurobiologie in MPI für biologische Intelligenz untermauerte. "Andere Wege in der Forschung" sieht sie, der notwendige "Gründergeist und extrem gute Leute" seien genügend vorhanden.

Die dritte Runde präsentierte unter dem Titel "Investoren und Unternehmen" vor allem beispielhaft die Leute, die das nötige Geld für die Forschung geben, sofern dies der Staat nicht ausreichend macht: "Die Zukunft ruht auf euren Schultern", sagte Domdey, bevor er zum Gesprächsblock "Ausblick" kam. Auch hier ging es vor allem um Geld. Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU), nach eigener Einschätzung "technisch versiert" und deshalb "immer schon an Biotech interessiert", sieht eine Wende in der Steuerpolitik für die Gemeinde. Im Gegensatz zu früher, als es laut Nafziger immer hieß "ach, ihr mit eurer Biotechnologie", sei die Branche "heute eine Säule für die Gewerbesteuer-Einnahmen".

Der Bürgermeister forderte von der Politik, "sich mehr um Infrastruktur, Wohnungen und Energie" zu kümmern - einen Ansatz, den Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (Freie Wähler) gerne annahm. Ernst-Ludwig Winnacker, Vater und Wegbereiter der bayerischen Biotechnologie, erklärte per Videobotschaft, er sehe "eine vielversprechende Zukunft für den Münchner Biotech-Cluster."