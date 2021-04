Die Walter-Klingenbeck-Realschule in Taufkirchen nimmt in diesem September auch Schüler auf, die nach einem Jahr nach Deisenhofen wechseln wollen.

Von Iris Hilberth, Oberhaching

Die Planungen für den Schulcampus in Deisenhofen schreiten voran, vom Schuljahr 2022/23 an sollen Vorläuferklassen für die neue Realschule bereits in Containern am Standort nahe dem Bahnhof untergebracht werden. Wie sehnlich die Schule von Oberhachinger Eltern erwartet wird, zeigen Anfragen an die Verwaltung, im kommenden Jahr nicht nur mit fünften, sondern auch mit sechsten Klassen zu starten. Diese Möglichkeit soll es nun geben, indem Kinder, für die dieses Jahr bereits der Übertritt auf eine weiterführende Schule ansteht, das fünfte Schuljahr an der Walter-Klingenbeck-Realschule Taufkirchen absolvieren und dann nach Deisenhofen wechseln.

In einer Online-Infoveranstaltung, an der mehr als 80 Interessierte am Dienstagabend teilnahmen, erläuterte Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) diese Offerte, die er mit dem Taufkirchner Schulleiter Gerald Faißt vereinbart hat. Demnach soll bei der Schuleinschreibung im Mai für das kommende Schuljahr abgefragt werden, welche Fünftklässler beabsichtigen, von der sechsten Klasse an die Realschule Deisenhofen zu besuchen. Schelle betonte, dass diese Abfrage unverbindlich sei. Sollten sich die Schüler nach einem Jahr in Taufkirchen doch dazu entscheiden, an der Schule in der Nachbargemeinde zu bleiben, sei das auch möglich.

Problematisch bei dieser Unverbindlichkeit ist allerdings, dass Oberhaching bereits diesen Sommer Zahlen braucht, um planen zu können. "Wir können die sechsten Klassen nur machen, wenn die Schule funktioniert", sagte Schelle. Landrat Christoph Göbel (CSU) habe zwar zugesichert, dass dies möglich gemacht werde. Doch reich es nach seinen Aussagen nicht, genügend Container auf- und Lehrer einzustellen. Der Knackpunkt ist, dass auch genug Kinder angemeldet werden, da es hierzu genaue Vorgaben des Kultusministeriums gibt. Konkret heißt das: Mindestens 54 Schüler und Schülerinnen müssten im Sommer 2022 bereit sein, in die neuen sechsten Klassen in Deisenhofen zu wechseln. Das können auch solche sein, die vorher etwa Schulen in Holzkirchen oder München besuchen.

Wie der Taufkirchner Schulleiter Faißt den Eltern in der Infoveranstaltung erläuterte, hängt diese Mindestzahl mit der Differenzierung nach der siebten Klasse zusammen. Voraussetzung ist hier, dass die Schulen die Schwerpunkte Mathematik und Naturwissenschaften sowie Wirtschaft anbieten. In Taufkirchen können sich die Schüler zusätzlich für die Wahlfachgruppe Sozialwesen entscheiden. Dieses spezielle Angebot kann aber nur deshalb gemacht werden, da als weitere, vierte Möglichkeit der sprachliche Zweig existiert. Diese Regelung stamme noch aus der Zeit von Monika Hohlmeier (CSU) als Kultusministerin, die diese zusätzlich Hürde eingebaut habe, wenn die Schule noch eine spezielle Ausrichtung anbieten möchte.

Da in Oberhaching das Fach Musik von der siebten Klasse an eine besondere Rolle spielen soll, müssten auch hier dann drei andere Bereiche angeboten werden. Da nun aber jede Wahlfachgruppe aus mindestens 14 Schüler bestehen muss, wäre eine solche Bandbreite nur mit wenigstens 56 Schülern pro Jahrgang möglich. Zwar könnte die Deisenhofener Schule auch mit nur zwei sechsten Klassen starten. "Aber dann kann es sein, dass dieser Jahrgang immer etwas neidisch nach unten schaut", gab Faißt zu bedenken.

Wenn die neue Schule erst einmal steht - und das soll zum Schuljahr 2025/26 der Fall sein - sehen Schelle und Faißt keine Probleme mehr, die Jahrgänge voll zu bekommen. "Dann werden sicher auch Taufkirchner Schüler nach Deisenhofen gehen", vermutet Schelle. "Eine neue Schule ist immer attraktiv, und es gibt ja keinen Sprengelzwang", sagte Faißt. Bis dahin werde die Deisenhofener Realschule ein Provisorium sein, gibt Bürgermeister Schelle zu, ähnlich wie die Container am Gymnasium, "also keine Bruchbude", betonte er. Aufgestellt werden sollen die Pavillons in der Nähe der Grundschule Deisenhofen, damit die Realschüler in der Bauzeit die dortige Turnhalle mitnutzen können.

Bis zur ersten Schuleinschreibung dauert es noch, aktuell wird erst einmal ein Architekt gesucht. "Auch besteht noch die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens", sagte Schelle, der allerdings bislang keine Rückmeldungen hat, wie viele Unterschriften gegen den Campus gesammelt wurden, "und ob das auf uns zukommt."