27. Juni 2019, 22:01 Uhr Bildung Sprung ins Leben

Etwa 1500 Abiturienten im Landkreis erhalten ihre Zeugnisse. Unter ihnen sind 61 junge Leute, die sogar die Note 1,0 geschafft haben

Für etwa 1500 junge Frauen und Männer ist dieser Freitag der vermutlich größte Tag ihres bisherigen Lebens: Sie erhalten ihre Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife. Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben die Abiturienten und Abiturientinnen an den Gymnasien im Landkreis München ihre Abschlussprüfungen bestanden. Mindestens 61 von ihnen schafften sogar einen Notendurchschnitt von 1,0, eine Schülerin unterbot selbst diese Marke: Johanna Dörner aus Kirchheim kommt auf 0,8.

Garching

107 Schüler haben in diesem Jahr ihr Abi am Garchinger Werner-Heisenberg-Gymnasium abgelegt, der Schnitt liegt bei 2,31. Vier Abiturienten haben mit einer glatten 1,0 abgeschlossen, 25 haben eine Eins vor dem Komma stehen. Die vier Besten, eine Schülerin und drei Schüler, kommen aus den besonderen Zweigen, die das Gymnasium anbietet: dem Abi-Bac und dem TUM-Kolleg. Bei ersterem legen die Schüler, es waren 16, zugleich auch das französische Baccalauréat ab, beim TUM-Kolleg durften die 15 Kollegiaten schon während der Schulzeit Vorlesungen an der Uni besuchen und dort forschen. Ein Schüler ist durchgefallen und muss wiederholen. Insgesamt, so Schulleiter Armin Eifertinger, gebe es keine Auffälligkeiten. Die Aufregung um das Mathe-Abitur habe im Haus niemand verstanden, auch die Schüler nicht. "Es war nicht so, dass die Schüler mit den Aufgaben nicht klargekommen sind." Deswegen findet es Eifertinger auch gut, dass der Kultusminister nichts nachträglich verändert habe. pa

Gräfelfing

Am Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing haben in diesem Schuljahr 120 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur bestanden, der Schnitt liegt bei 2,20. Die Note 1,0 erreichte in diesem Jahr keiner der Abiturienten. Drei Schüler haben die Prüfung nicht bestanden. Insgesamt hat Oberstufenkoordinator Andreas Riedel den Eindruck, dass "die Schüler zum Ende hin noch einmal Gas gegeben haben". Überhaupt lobt er den Jahrgang als sehr sozial engagiert. "Die Schüler haben das Schulleben sehr prägend mitgestaltet", sagt er und erwähnt die Bigband und den Schulball, den sie, wie es Tradition ist, im Rahmen eines P-Seminars organisierten. dabo

Haar

Schon vor Jahren wurde es am Ernst-Mach-Gymnasium in Haar (EMG) zu eng, um die große Zahl an Abiturienten mitsamt ihrer Familie stimmungsvoll an der Schule zu verabschieden. Deshalb geht es an diesem Freitag die paar Meter rüber in den Bürgersaal, wo die 130 Absolventen ihre Zeugnisse erhalten und mit gebührenden Worten ins Erwachsenenleben entlassen werden. Bei einem Notenschnitt von 2,3 können sie auch alle recht zufrieden sein, zwei Schüler schafften gar eine 1,0 und 38 haben eine eins vor dem Komma. Für Peter Ulbricht, Oberstufenkoordinator am EMG, verlief das Abitur in diesem Jahr erfreulich problemlos. Die Noten seien sogar etwas besser als in früheren Jahren ausgefallen. Richtig ausgelassen feiern die Haarer dann am 5. Juli in der Tonhalle in München. belo

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Das Abitur ist für das Gymnasium in Höhenkirchen-Siegertsbrunn immer noch etwas Besonderes. Der dritte Jahrgang wird jetzt erst in der noch relativ jungen Schule verabschiedet. Und es ist einer, der Direktorin Claudia Gantke recht stolz macht. Die 59 Absolventen legten mit 2,31 einen passablen Notenschnitt hin, 18 haben eine Eins vor dem Komma, ein Schüler gar 1,0. Die Abiturienten waren aber auch gerade beim von vielen Schülern als zu schwer empfundenen Mathe-Abitur, wie Gantke sagt, "deutlich besser" als der Bayern-Durchschnitt. Ob Gantke besonders gute Mathelehrer an ihrer Schule hat? "So würde ich das erklären", sagt sie. Dass ihre Schule als einzige im Landkreis einen eigenen musischen Zweig führt, spielt dagegen noch keine Rolle im Abitur 2019. Denn die Schüler aus diesem Zweig, für den es keine Vorläuferklassen gab, sind erst in der 10. Klasse angekommen. Die Zahl der Abiturienten wird in den kommenden Jahren steigen, auch weil die Schule wegen des starken Andrangs ausgebaut wird. belo

Ismaning

15 Schüler der Rudolf-Steiner-Schule in Ismaning haben dieses Jahr ihr Abitur gemacht, 14 von ihnen haben bestanden. Wie bei Waldorfschulen üblich absolvierten sie die Prüfungen als Externe an einer anderen Schule und zwar am Ernst-Mach-Gymnasium in Haar. dabo

Kirchheim

Bayerns Abiturienten haben in diesem Jahr einem Notenschnitt von 2,29 erreicht, die jungen Frauen und Männer am Kirchheimer Gymnasium haben diese Marke erneut unterboten: Genau wie 2018 liegt der Notendurchschnitt bei 2,16. Sieben Mal ist nach Angaben der Schule sogar die 1,0 erreicht worden, wobei Johanna Dörner mit 0,8 das beste Abitur abgelegt hat. Insgesamt 148 Schülerinnen und Schüler sind heuer in Kirchheim zu den Abschlussprüfungen angetreten, 144 davon haben bestanden. sab

Neubiberg

"Bei uns ist das Abitur völlig normal ausgefallen, es gab keine Abweichung zu den Vorjahren", sagt Ranghild Staffa-Bresowetz, Oberstufenkoordinatorin am Gymnasium Neubiberg. 125 Schüler - unter ihnen fünf Externe - haben an der Schule dieses Jahr Abitur gemacht. Sie erreichten einen Schnitt von 2,26. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Schnitt ein wenig schlechter, damals lag er bei 2,16. Vier Schüler haben in diesem Jahr besonders gut abgeschnitten: Sie erreichten die Note 1,0. Ob ein Schüler im Abitur durchgefallen ist, ist laut Staffa-Bresowetz noch offen. Es stehen noch Zusatzprüfungen an. dabo

Oberhaching

137 eigene Schülerinnen und Schüler sowie zwei Externe sind in diesem Schuljahr am Gymnasium Oberhaching zur Abiturprüfung angetreten, "und allen haben bestanden", teilt Schulleiter Mathias Müller mit. Viermal sei die Note 1,0 vergeben worden, bei 46 Abiturienten stand eine Eins vor dem Komma. Der Durchschnitt lag bei 2,27, "also in etwa dem gleichen Bereiche wie in den Jahren zuvor", so Müller. Er spricht von einem "sehr großen, aber auch sehr angenehmen Jahrgang". Da habe man sich als Schulleiter auch über den Abi-Streich freuen können, als die Schüler am Dienstag die Eingang mit einem Kunstwerk verstellten und anschließend Spiele auf dem Sportplatz anboten. "Da war sehr positiv", lobt Müller seine Abiturienten. Insgesamt empfand der Schulleiter das diesjährige Abitur wegen des engen Zeitplans allerdings stressiger als in der Vergangenheit. "Es war immerhin insgesamt tausend Prüfungen zu bewältigen", sagt der Direktor. hilb

Ottobrunn

Am Gymnasium Ottobrunn ist das Abitur in diesem Jahr ziemlich gut ausgefallen. Zehn Schüler von den 137, die am Freitag ihr Zeugnis bekommen, haben mit der Note 1,0 abgeschnitten. Insgesamt lag der Schnitt bei 2,14. "Das ist ein sehr guter Schnitt", sagt Oberstufenkoordinatorin Ulrike Nesbeda. Sie erklärt sich den guten Wert mit dem G 8, da werde das Mündliche und das Schriftliche im Verhältnis 1:1 gezählt. Im G 9 zählten die Schulaufgaben doppelt. "Im G 8 klafft es eben weit auseinander", sagt sie. So gab es auch ein paar Schüler, die durchgefallen sind. dabo

Planegg

90 Schülerinnen und Schüler haben am Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg in diesem Jahr ihr Abitur gemacht. Sie erreichten einen Schnitt von 2,27, ähnlich wie in den Vorjahren, denn "jedes Jahr betragen die Unterschiede nur wenige Hundertstel", sagt Schulleiterin Brigitte Schmid-Breining. Eine Schülerin und ein Schüler schlossen sogar mit der besten Note 1,0 ab. Es gab auch Kandidaten, die es nicht geschafft haben. Insgesamt lobt Schmid-Breining die Abiturienten als "netten Jahrgang, dem wir von Herzen alles Gute wünschen". dabo

Pullach

Am Pater-Rupert-Mayer Gymnasium haben 78 Schüler Abitur geschrieben, 75 von ihnen haben es bestanden. Für die Privatschule ist es ein überdurchschnittlich großer Jahrgang, in der Regel schreiben um die 50 Schüler jährlich Abitur. Verglichen mit dem Vorjahr war dieser Jahrgang leicht schlechter, erreichte aber dennoch einen Notendurchschnitt von 2,4. Sage und schreibe 18 von ihnen erzielten einen Schnitt von 1,0.

Vom zweiten Pullacher Gymnasium, dem Otfried-Preußler-Gymnasium, lagen bis Donnerstagabend trotz mehrmaliger Anfragen keine Angaben über Notendurchschnitt und bestandene Prüfungen vor. 92 Abiturienten traten dort an. koso

Schäftlarn

"Wir haben 59 Abiturientinnen und Abiturienten", sagt Wolfgang Sagmeister, Schulleiter des Gymnasiums Schäflarn. Drei der Schülerinnen und Schüler haben die Note 1,0 erreicht, wie im Vorjahr. Auch der Gesamtschnitt hat sich im Vergleich zu einem Jahr zuvor nicht geändert: Er liegt bei 2,19.

Was sich der Jahrgang als Motto ausgesucht hat, ist an der großen Betonwand in der Kurve auf dem Weg zum Kloster zu sehen: "AlABIn. In jeder Flasche steckt ein Genie." dabo

Unterhaching

Am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching haben in diesem Jahr 109 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur bestanden. Alle, die angetreten sind, haben es geschafft, durchgefallen ist keiner. Was Oberstufenkoordinatorin Martina Reim auch nicht wundert. Sie spricht von einem "sensationell gutem Jahrgang". Mit 2,1 sei der Notendurchschnitt deutlich besser gewesen als in den Jahren zuvor. Überraschend war das für Lehrer und Schulleitung nicht. Dieser Jahrgang sei von Anfang an sehr stark gewesen, so Reim. Dreimal gab es heuer die Note 1,0, sechsmal die 1,1. hilb

Unterschleißheim

Mehr Schüler als sonst haben ihr Abitur am Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim abgelegt. Zu den 130 eigenen Schülern, die mit einem Schnitt von circa 2,3 abgeschnitten haben, sind noch 21 externe Schüler von Privatschulen hinzugekommen. Sie mussten in acht Fächern ihre Prüfungen ablegen, vier Mal schriftlich, vier Mal mündlich. Die Externen würden vom Kultusministerium nach einem Schlüssel auf die Gymnasien verteilt, erklärt Schulleiter Andreas Hautmann, seine Schule werde diese Aufgabe nun wohl die nächsten drei Jahre übernehmen. Von den COG-Schülern haben drei mit 1,0 abgeschlossen, Jahrgangsbeste ist ein Mädchen, gefolgt von zwei Jungs. 33 haben eine Eins vor dem Komma im Zeugnis stehen, das sind etwas weniger als voriges Jahr, wie Hautmann sagt. In diesem Jahr hatte übrigens kein einziger Schüler null Punkte in der Mathe-Prüfung, was laut Hautmann "eher ungewöhnlich" ist - insbesondere in Hinblick auf das umstrittene Mathe-Abitur. Hautmann ist der Ansicht: "Das war machbar." pa