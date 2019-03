1. März 2019, 10:07 Uhr Bildung Realschule am Ortsrand

SPD setzt sich im Gemeinderat durch. Höhenkirchen-Siegertsbrunn stimmt für Standort an der Brunnthaler Straße.

Von Bernhard Lohr, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Die Realschule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird an der Brunnthaler Straße gebaut. Der Gemeinderat votierte am Donnerstagabend mit einer Mehrheit von 15:8 Stimmen für diesen Standort. Ein Bau neben dem Gymnasium direkt am S-Bahnhof, für den sich Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) vehement und mit vielen Argumenten eingesetzt hatte, wurde abgelehnt; ebenso wie eine Schule am Gewerbegebiet Siegertsbrunn-Nord nahe dem S-Bahnhof Wächterhof. Zeitweise drohte die Sitzung, die 25 Bürger im Saal verfolgten, zu platzen. Die SPD hatte überraschend beantragt, einen Bürgerentscheid zum Schulstandort abzuhalten.

Kaum war der Tagesordnungspunkt aufgerufen, erhob sich SPD-Fraktionssprecherin Mindy Konwitschny, überreichte Mayer den Antrag und begründete noch auf dem Weg zur Sitzungsleiterin den für die meisten im Saal unerwarteten Schritt. Die Konfliktlinie war damit aufgemacht. Denn aus den Sitzungsunterlagen ging schon klar hervor, welchen Standort Mayer bevorzugen würde. Und zwar den am Bahnhof. Die SPD ging da aber, vor allem wegen des aus deren Sicht drohenden Verkehrskollaps im Zentrum, nicht mit. Es handle sich um eine derart "kontrovers" diskutierte Angelegenheit, eine Sache von solcher Bedeutung, sagte Konwitschny, dass die Bürger entscheiden sollten. Es solle eine "breite Öffentlichkeit" hergestellt werden und der Bürger die Möglichkeit erhalten, sich zu informieren.

Mayer spricht von "fundamental schlechter Entscheidung".

Bürgermeisterin Mayer wollte den Antrag erst aus formalen Gründen, weil er zu spät eingereicht worden sei, nicht zulassen. Doch die SPD hatte die Geschäftsordnung des Gemeinderats studiert und setzte sich durch. Am Ende lehnte zwar eine Mehrheit ab, über ein Ratsbegehren formal am Tag der Europawahl einen Bürgerentscheid in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zum Schulstandort abzuhalten. Doch die SPD bekam auch so ihren Willen. Denn mit ihr stimmten am Ende die Grünen und einige CSU-Gemeinderäte für den etwa einen Kilometer vom Bahnhof entfernten Standort an der Brunnthaler Straße neben der Grund- und Mittelschule. Bürgermeisterin Mayer sagte nach ihrer Niederlage: "Ich halte das für eine fundamental schlechte Entscheidung."

Mayer hatte sich ins Zeug gelegt, den Standort am Bahnhof mit einem Realschulbau samt Dreifachturnhalle und Mensa nördlich des Kirchwegs und Sportanlagen südlichdurchzusetzen. Sie appellierte an das Gremium, die Entscheidung "nicht nur auf den Verkehr zu reduzieren". Die Bürgermeisterin führte städtebauliche Argumente an, nach denen es doch sinnvoll sei, solch eine Infrastruktureinrichtung im Zentrum, am Bahnhof in Kombination mit dem Gymnasium auf einem Campus zu platzieren - und nicht am Ortsrand. Weil das Gymnasium erweitert wird, könnten die Schulbauten mit einer Baustelle in einem Zug relativ zügig gemeinsam abgewickelt werden. Das zitierte Verkehrschaos bezeichnete sie als überzogene Darstellung. Es herrschten dort "keine katastrophalen" Verhältnisse.

Im März berät der Zweckverband

Konwitschny allerdings sagte genau diese voraus. Es entstehe gerade massiver Wohnungsbau am Bahnhof, dort solle das Rathaus errichtet werden und bald werde es ein größeres Gymnasium dort geben. "Wir machen den Verkehrskollaps wirklich selber", sagte Konwitschny. Der Verkehr müsse entzerrt werden. Diskutiert wurde, welcher Standort für Schüler am Ort noch fußläufig zu erreichen sei, über welche Zufahrten die Schule am Bahnhof oder an der Brunnthaler Straße erschlossen werden könnte. Ulrich Bug (Unabhängige Bürger) gab zu bedenken, dass der Schulzweckverband am Bahnhof für die Realschule eine Dreifachturnhalle errichten würde, am anderen Standort aber nur eine Zweifachhalle. Konwitschny argumentierte, dass dort die Gemeinde ja einen dritten Hallenabschnitt selbst finanzieren könne, der für die Mittelschule auch gebraucht werde.

Um jeden einzelnen Punkt wurde gerungen. Thomas Kaiser (SPD) warf Mayer vor, in der Sitzungsvorlage Pluspunkten für die einzelnen Standorte nach ihrer Präferenz vergeben zu haben. Mayer hielt dagegen. Im März wird der Zweckverband weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises über den Standort beraten. Bevor an der Brunnthaler Straße gebaut werden kann, muss die Bauleitplanung angepasst werden. Voraussichtlich wird zwischen der Mittel- und der Realschule eine Stichstraße geschaffen, um die Eichenstraße an die Staatsstraße anzubinden. Mayer befürchtet nun Verzögerungen. Die Realschule in Neubiberg sei mit hohen Schülerzahlen längst an ihrer Belastungsgrenze, sagte sie.