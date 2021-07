Bis Herbst 2023 soll das neue Gymnasium in Kirchheim fertig sein. Jetzt wurde für den 92 Millionen Euro teuren Bau schon mal der Grundstein gelegt

Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Zwischen den Kränen stehen bereits einige rohe, mehrere Meter hohe Betonwände, auch das Fundament ist zu erkennen. Wer derzeit an der Baustelle des neuen Kirchheimer Gymnasiums zwischen die Zäune späht, kann sich allmählich immer besser vorstellen, dass hier in etwas mehr als zweieinhalb Jahren eine Schule für rund 1350 Schülerinnen und Schüler eröffnet werden soll. Einige Monate nach dem Spatenstich wurde am Donnerstag der Grundstein für das Großprojekt gelegt.

Inmitten des neuen Parks, der zur Landesgartenschau 2024 die beiden Ortsteile Kirchheim und Heimstetten verbinden soll, wird das Gymnasium stehen. Inspiriert ist das Gebäude unter anderem von Schulen in Kopenhagen und Rotterdam. Wie ein Quader aus gestapelten und durch hohe Glasfenster getrennte Holzplatten wirkt der Entwurf des Berliner Architektenbüros, der bereits im Jahr 2016 als Sieger aus dem Gestaltungswettbewerb hervorgegangen war. Innen wird sich ein helles Foyer erstrecken mit geschwungenen Galerien über vier Stockwerke, daran schließt eine Aula mit Platz für 600 Personen an. Zusätzlich zu den Klassenzimmern bekommt jede Jahrgangsstufe eine eigene Lerninsel, die etwa Platz für Einzel- und Gruppenarbeit, zum Lernen oder auch zum Ausruhen bietet.

Eine moderne, offene Schule soll das neue Gymnasium werden, das zeigen die zahlreichen Visualisierungen des Architekturbüros. Der Bau bietet jedoch seit Beginn der Planungen Anlass zu Kontroversen. Vor allem über die Kosten wird in der Gemeinde seit der ersten Schätzung im Februar 2017 hitzig diskutiert. 88 Millionen Euro waren damals geplant - so teuer war noch kein vergleichbarer Schulbau im Landkreis München. Wenig später deckelte der Zweckverband den Betrag auf 75 Millionen. Schnell wurde jedoch klar, dass diese Vorgabe nicht eingehalten werden kann. Aktuell rechnen die Planer mit Kosten von rund 92,4 Millionen. Den größten Teil der Summe übernimmt der Landkreis München, den Rest teilen sich die im Zweckverband vertretenen Gemeinden Kirchheim, Aschheim und Feldkirchen.

"Wir sind bisher in diesem Plan, was die Kosten betrifft", verkündete Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) bei der Grundsteinlegung. Aktuell sind die Rohbauarbeiten im Gange: Die Innenwände im Erdgeschoss werden betoniert, die Schalung für die Einzelfundamente der Vierfachsporthalle wird eingebracht. Böltl ist eigener Aussage nach zuversichtlich, dass das Gymnasium wie geplant im Herbst 2023 in Betrieb genommen werden kann. Bis Frühjahr 2024 sollen auch die Außen- und Sportflächen fertiggestellt sein.

Läuft alles nach Plan, dürfen die Schülerinnen und Schüler ihr neues Gymnasium genau 40 Jahre nach der Eröffnung des alten Baus beziehen, wie Schulleiter Matthias Wermuth bei der Grundsteinlegung anmerkte. Zur Gründung im Jahr 1982 mussten die damals gerade einmal 110 Schüler noch in die Räumlichkeiten der heutigen Grund- und Mittelschule ausweichen, bevor ein Jahr später das Gymnasium fertiggestellt wurde. Im alten Jahresbericht erkannte Wermuth eigener Aussage nach Parallelen zur heutigen Situation: Auch damals schon sei der Umzug in ein anderes Gebäude ein Thema gewesen, das die Schulfamilie beschäftigte. Eines Tages entdecken möglicherweise zukünftige Generationen diese Anekdote über ihr Gymnasium - Wermuth legte je eine Ausgabe des alten und des aktuellen Jahresberichts in die Zeitkapsel, die unter dem Grundstein vergraben wurde.