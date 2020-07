Im Corona-Jahr ist alles anders. Die 55 Prüfungsbesten der Mittelschulen erhielten ihre Urkunden diesmal direkt in den Schulen, die zentrale Festveranstaltung im Festsaal des Landratsamts fiel aus.

Da Landrat Christoph Göbel (CSU) und Schulamtsleiterin Karin Olesch mangels Veranstaltung dieses Jahr kein Grußwort sprechen konnten, verfassten sie kurzerhand Briefe, die die Schülerinnen und Schüler bei der Verleihung der Urkunden an ihren Schulen entgegennahmen. Landrat Göbel weist in seinem Brief auf die erschwerten Bedingungen in diesem Jahr hin: "Dass Sie diese Situation mit Bravour gemeistert haben, zeigt sich in Ihrem Abschlusszeugnis, auf das Sie zurecht stolz sein dürfen!" Schulamtsleiterin Olesch schrieb, ganz gleich, ob sich die Absolventen für eine Berufsausbildung oder den weiteren Schulbesuch entschieden, "es lohnt sich, diese Entscheidung im Moment als die Wichtigste zu betrachten, hängt doch Ihre ganze Zukunft davon ab."

Insgesamt haben dieses Jahr 337 Schülerinnen und Schüler an den Abschlussprüfungen zum Quali teilgenommen, 243 davon haben bestanden. Zum Mittleren Schulabschluss haben sich 190 Schüler angemeldet, bestanden haben 178. Geehrt wurden jeweils die zwei besten Schüler der Schulen im Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule und des Mittleren Schulabschlusses. Beim Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule erzielten von den 29 Prüfungsbesten je ein Schüler 1,0, 1,1 und 1,2. Beim Mittleren Schulabschluss haben von den 24 Prüfungsbesten elf Schüler mindestens das Ergebnis 1,5, davon zwei Schüler die Note 1,0, einer die Note 1,1 und zwei die Note 1,3 erreicht. Wie das Landratsamt mitteilt, haben von den Abschlussschülern der neunten Klassen bereits 128 einen festen Ausbildungsplatz, 97 besuchen die zehnte Klasse. Von den Schülern der Mittlere-Reife-Klassen besuchen 123 eine weiterführende Schule, 100 haben einen Ausbildungsplatz.