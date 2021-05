Von Udo Watter, Pullach

Die Heilig-Geist-Kirche in Pullach ist nicht gerade ein Kleinod der Baukunst. Die spirituelle Feinheit, die man mit ihrem Namensgeber verbindet, spiegelt sich nicht so recht in der massiven, fast monumental anmutenden und dabei doch ziemlich nüchternen Architektur mit ihren kompakten Holzflachdecken, dem stattlichen Altarkruzifix und den großen, hölzernen Apostelfiguren an der Seite wider. Wer allerdings dieser Tage das in den Fünfzigern erbaute Kirchenschiff betritt, der wird eine Installation wahrnehmen, die mit ihrer luftigen, schwebenden Anmutung die sonst wenig beflügelnde, erdschwere Raumwirkung filigran ausbalanciert, gleichsam einen neuen Genius Loci hineintransportiert.

Die Pullacher Künstler Hedwig Rost und Jörg Baesecke, die sich als Objekttheatermacher "Die Kleinste Bühne der Welt" nennen, haben diese Installation zu Pfingsten geschaffen. An fast unsichtbaren Fäden hängen über den Sitzbänken einzelne Buchstaben in nicht lesbarer Reihenfolge, weben und schweben im Raum. Sie sind kalligrafisch auf Strohseide gestaltet, 42 Buchstaben insgesamt. Sechs davon sind in Orange herausgehoben und es bedarf nicht allzu viel Kombinationsvermögens, um darin das Wort "Geist" zu erkennen. Der Rest der Buchstaben, die beim kleinsten Windhauch sich drehen und leise schwingen, ist in seiner inhaltlichen Bedeutung nicht zu erfassen - alle zusammen ergäben theoretisch einen Bibelspruch. "Das ist eine kryptografische Aufgabe, die nicht zu lösen ist", sagt Jörg Baesecke schmunzelnd - es sind einfach zu viele Kombinationsmöglichkeiten.

Des Rätsels Lösung präsentiert haben er und Hedwig Rost freilich schon am Pfingstsonntag während des Gottesdienstes mit einem kleinen performativen Spiel - die Installation hatten sie einige Tage vor Pfingsten aufgebaut. Unter anderem mit der Hilfe von 34 Freiwilligen, die die übrig gebliebenen Buchstaben hielten und sich auf am Boden klebenden Nummern zu stellen hatten, ergaben die Worte nun einen Sinn: "Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig", ein Satz aus dem zweiten Korintherbrief - und darüberhinaus der Trauspruch von Rost und Baesecke. Pfarrer Wolfgang Fluck war ihren Worten zufolge regelrecht begeistert von dem Satz und auch die Anwesenden - rund 60 Gottesdienstbesucher - dürften die von Klangschalen-Gong untermalte Aktion und deren höheren Sinn genossen haben.

"Was für uns wichtig war und was das Schöne ist: Die Leute sitzen nicht nur in der Kirche: Es ereignet sich etwas", beschreibt Baesecke die Performance. "Es ereignet sich Gemeinschaft", fügt Rost hinzu. Jeder einzelne Buchstabenträger war als Teil der Gemeinde wichtig für den Sinn des Ganzen.

Die beiden Künstler sitzen an diesem Dienstag im Kirchenschiff und freuen sich, dass ihre Installation, eine Einladung zu einem "geistvollen Spaziergang" durch die besagten Worte, noch eine Tage hängen wird und weiterhin vielleicht Menschen zu beseelen vermag. Voraussichtlich bis Sonntag können Interessierte die Kirche an der Parkstraße besuchen - die Aktion wurde durch die Erzdiözese München und Freising gefördert -, unter den Papierbuchstaben sitzen, verweilen, meditieren, und frei assoziieren. Symbolik und Interpretationsspielraum wohnt der luftigen, transparenten Installation ja allerhand inne. Natürlich spielt Inspiration (Spiritus Sanctus alias Heiliger Geist) eine Rolle. Ideen, die in einen fahren, die im Wortsinn begeistern. Aber auch andersherum der Widerstand gegen den kalten Buchstaben- oder Gesetzessinn. Man könnte zudem an Jesu Konflikt mit den Schriftgelehrten und Pharisäern denken oder angesichts der orangefarbenen Buchstaben an die pfingstlichen Feuerzungen. Das Pullacher Künstlerpaar will nicht zu viel vorgeben oder konkretisieren. Hedwig Rost sagt dann aber noch den schönen Satz: "Es geht auch um den Ungehorsam gegenüber der Buchstabentreue."

Für sie und Baesecke ist der Geist - ob nun heilig im strengeren religiösen Sinne oder im allgemein spirituellen - eine Kraft, die in besonderen schöpferischen Momenten sehr nahe ist. "Diese vielen Ideen, das kommt nicht aus uns selber, das ist ein Geschenk, etwas, was man erfährt", sagt Baesecke. Er ist überzeugt: "Geist lässt sich erfahren." Man braucht aber eben ein Sensorium dafür, um sozusagen die spirituellen Wellen aufzufangen. Gerade auch für Bühnenkünstler, die ja vieles wiederholt aufführen, ist genau diese innere Begeisterung, diese Inspiriertheit, die jedes mal wieder neu geschehen soll, sehr wichtig. Damit kann man jeden Raum, ob schön oder nicht, lebendiger machen und im Idealfall öffnet sich vielleicht sogar eine Pforte zur Transzendenz.