Bezahlbarer Wohnraum:Förderung für 59 Mietwohnungen

Regierung von Oberbayern bewilligt Zuschüsse in Millionenhöhe.

Die Regierung von Oberbayern hat Fördergelder in Millionenhöhe für bezahlbaren Wohnraum im Landkreis München bewilligt. So fließen insgesamt 17,7 Millionen Euro für den Bau von insgesamt 52 Mietwohnungen in Brunnthal, Grasbrunn, Oberschleißheim und Unterschleißheim. Davon werden den Gemeinden und der Stadt insgesamt 10,4 Millionen Euro als Zuschüsse ausbezahlt und 7,3 Millionen Euro als zinsgünstige Förderdarlehen gewährt. Die Gesamtkosten aller Sanierungs- und Baumaßnahmen (einschließlich Grundstücke) belaufen sich auf insgesamt 34,5 Millionen Euro.

Mit den Projekten werden vor allem Wohnungen für einkommensschwächere Haushalte geschaffen. Durch verschiedene Wohnungstypen, von der kleinen Ein-Zimmer-Wohnung bis hin zur großen Familienwohnung, sollen dabei sozial gemischte Bewohnerstrukturen entstehen. Alle Wohnungen sind barrierefrei gestaltet und barrierefrei erreichbar. Sie eignen sich daher auch für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

In Kirchheim werden zudem sieben Mietwohnungen speziell für pädagogisches Personal gefördert. Dafür bewilligt die Regierung 3,3 Millionen Euro. 1,2 Millionen werden als Zuschüsse ausbezahlt und 2,1 Millionen als zinsgünstige Förderdarlehen gewährt.