Von Claudia Wessel, Baierbrunn

"Der Trick war gar nicht schlecht", sagt Bürgermeister Patrick Ott (Überparteiliche Wählergruppe, ÜWG). Die falsche Rechnung über 10 000 Euro war genau auf die Zeit datiert, in der in den Gemeinden alles drunter und drüber ging und man in den Rathäuser versuchte, überall so viele Antigentests und Masken wie möglich zu bestellen. Diese waren rar und so nahm man jede Gelegenheit wahr, Zeit für die sonst üblichen Ausschreibungen war einfach nicht. "Wir hatten unzählige Lieferanten", sagt Baierbrunns Rathauschef, "und schnappten überall zu." Oft bekam man Tipps von Nachbargemeinden und bestellte ebenfalls sofort. Die Idee der Betrüger, dass in diesem Chaos eine falsche Rechnung mal einfach mit bezahlt werden könnte, wenn sie eine "letzte Mahnung" schickten, war durchaus durchdacht.

Die Gemeinde fällt nicht auf den Trick herein

In Baierbrunn aber war die Kämmerei einfach zu aufmerksam. "Bei uns herrscht das Vier-Augen-Prinzip", sagt Ott. Bei einem Betrag von 10 000 Euro hätte schon der Bestellvorgang durch mehrere Hände gehen müssen. Von einem solchen war aber nichts zu finden in den Papieren. Als die Mitarbeiter dann versuchten, die angeblichen Lieferanten von Corona-Tests telefonisch zu erreichen, waren sie erfolglos. Zwar existierte eine Webseite der angeblichen Firma, doch ein Kontakt ließ sich nicht herstellen. Auch die Bankverbindung kam der Kämmerei komisch vor. "Wir kontaktierten dann die Polizei in Grünwald und erfuhren, dass es einige weitere Fälle gibt", so Ott. Auch eine Arztpraxis in Baierbrunn war betroffen, dort wurde eine falsche Rechnung für Masken eingereicht, aber ebenfalls vergeblich. Die Gemeinde Baierbrunn hat Strafanzeige gestellt.