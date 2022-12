Dass nicht nur alte Leute auf Betrugsmaschen am Telefon hereinfallen - Stichwort "Enkeltrick" - sondern auch Manager, zeigt ein aktueller Fall aus dem Landkreis München. Dort erhielt vergangenen Donnerstag ein leitender Mitarbeiter einer Elektronikfirma einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Geschäftsführer der Muttergesellschaft mit Sitz in Japan ausgab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da der Anrufer die Rufnummer der Muttergesellschaft nutzte, ging der Angestellte davon aus, den tatsächlichen Geschäftsführer am Apparat zu haben.

Der vermeintliche Vorgesetzte gab in dem Telefongespräch laut Polizei eine für den Mitarbeiter nachvollziehbare Geschichte an, wonach die Unternehmenszentrale umgehend finanzielle Unterstützung durch die Firma im Landkreis München benötige. Dem Mitarbeiter wurde eine Kontoadresse genannt, an die mehreren hunderttausend Euro überwiesen werden sollten. Dies veranlasste der Niederlassungsleiter umgehend über die Buchhaltung der Firma. Erst im Nachhinein kamen ihm Zweifel, weshalb er bei der Polizeiinspektion in Trudering Anzeige erstattete.

Die Beamten informierten umgehend das für Wirtschaftskriminalität zuständige Kommissariat 77, welches über die Financial Crime Unit bei Interpol eine sofortige Sicherstellung der Vermögenswerte im Empfängerland veranlassten. Weil dort zum Zeitpunkt der Überweisung Nacht war, konnte durch das schnelle Eingreifen eine Gutschrift auf dem Empfängerkonto und eine Abhebung des Betrags noch vor Tagesbeginn verhindert werden. Die Ermittlungen zu den Tätern und der von ihnen genutzten Rufnummer laufen noch.

Die Polizei München warnt vor der Betrugsmasche, die unter dem Namen "CEO-Fraud" läuft. Bei dieser Methode sammeln die Täter zunächst Information über Unternehmen, um sich anschließend als Geschäftsführer (CEO) auszugeben und Mitarbeiter zum Transfer eines größeren Geldbetrages auf in- oder ausländische Konten zu veranlassen. Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel über E-Mail, wie der jüngste Fall aus dem Landkreis zeigt, aber auch - immer dreister - per Telefon. Nach Aussage des Betrugsopfers soll die Stimme der des wirklichen Geschäftsführers täuschend ähnlich geklungen haben.