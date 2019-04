1. April 2019, 21:50 Uhr Betreuungskosten Kita-Gebühren vor der Abschaffung

Nachdem der Freistaat vom ersten Kindergartenjahr an 100 Euro zuschießen will und die Stadt München künftig auf Elternbeiträge verzichtet, sehen sich die Kommunen im Umland unter Zugzwang

Von Irmengard Gnau, BernharD Lohr und Anna-Maria Salmen, Landkreis

Die Ankündigung der Stadt München, den Besuch von Kindergärten bereits von September an gebührenfrei zu machen, löst in den Rathäusern im Umland Nervosität aus. Denn damit steigt die Erwartung vieler Eltern, es der Stadt gleichzutun. Sie fragen sich, warum sie für einen Platz in einer Einrichtung etwa in Putzbrunn Hunderte Euro im Jahr bezahlen sollen, wenn ein solcher ums Eck in Waldperlach umsonst ist. In Garching wird bereits über eine Abschaffung der Gebühren diskutiert, in Feldkirchen und Ismaning hat die SPD das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Das Rathaus in Haar hat überschlägig mögliche Mehrkosten für die Gemeinde ausgerechnet: Es wären einige hunderttausend Euro - mindestens.

Die Gemeinde Unterföhring beobachtet die Situation entspannt. Gebühren für Kinderbetreuung kennt man dort seit Jahren schon nicht mehr, weder für Krippe, noch für Kindergarten oder Hort. Den üppigen Finanzen sei Dank. Doch in den übrigen Rathäusern im Landkreis kommt nun zum Kampf um Räume und Personal für die Kindertagesstätten die Unsicherheit über die künftige Finanzierung. Ausschlaggebend ist die Ankündigung des Freistaats, zum 1. April für jedes Kindergartenkind im Alter von drei bis sechs Jahren 100 Euro auf den staatlichen Zuschuss draufzulegen. Das Geld geht an die Einrichtungen. In München nahm man das zum Anlass, die Gebühren von September an für Eltern praktisch so zu gestalten, dass diese unter der 100-Euro-Grenze bleiben. Mit dem staatlichen Zuschuss ist alles gedeckt.

Ein Nullsummenspiel ist es aber nicht, wenn sich eine Kommune darauf einlässt. Haars Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) hat ausrechnen lassen, was auf die Gemeinde zukommen würde, wenn nur der Besuch eines gemeindlichen Kindergartens kostenfrei wäre: etwa 170 000 Euro. 400 000 Euro würden zu Buche schlagen, die Gebühren in allen Kindergärten am Ort abzuschaffen. Und würde die Gemeinde jegliche Kinderbetreuung von null bis zehn Jahren kostenfrei gestalten, also auch Hort und Mittagsbetreuung für Grundschüler, müssten ungefähr zwei Millionen Euro aus dem Gemeindesäckel genommen werden.

Haars Gemeinderäte aller Fraktionen begrüßen diese Form der Familienpolitik im Grundsatz. Wegen der hohen Mieten im Landkreis seien Familien auf zwei Einkommen angewiesen, argumentiert Alexander Zill (SPD). Entlastung tue da Not. Aber der Freistaat müsse noch stärker in die Pflicht genommen werden. Dietrich Keymer (CSU) ist ebenfalls der Meinung, die Gemeinde könne eine Gebühren-Abschaffung nicht aus "eigenen Mitteln" schultern. Mike Seckinger (Grüne) warnt vor Versprechungen, die man nicht halten könne.

In Ismaning hat die SPD-Fraktion im Gemeinderat beantragt, nicht nur wie bisher für das dritte Kindergartenjahr, sondern auch für die ersten beiden die Eltern von Gebühren zu befreien. "Ich denke, es ist sehr wichtig, die Kinder im Kindergartenalter zu fördern, emotional, sozial und kognitiv", sagt Gemeinderat Bruno Rimmelspacher, der den Antrag für die SPD eingebracht hat. "Dafür sind natürlich vor allem die Eltern, aber auch die Gemeinschaft verantwortlich." Deshalb sei es seines Erachtens nur konsequent, dass die Kommune den Zuschuss, den sie künftig von der Staatsregierung für ihre sieben gemeindlichen Kindergärten erhalten soll, auch an die Eltern weiterreicht. Die Befürchtung, dass Eltern bei Kostenfreiheit mehr Betreuungszeit buchen, als sie benötigen, teilt er nicht. Die Erfahrung in Ismaning bei der Einführung des kostenfreien dritten Kindergartenjahres habe dies nicht bestätigt.

In Feldkirchen haben die Gemeinderäte ebenfalls vor kurzem über einen Antrag der SPD-Fraktion beraten, die Gebühren in den gemeindlichen Kindergärten zu streichen. "Unser Problem im Landkreis ist: Wenn die Stadt so etwas macht, sind wir unter Zugzwang", begründet Franz Reinheimer (SPD) den Vorschlag. Die Feldkirchner SPD habe das Thema schon immer auf der Agenda, es sei jedoch nie umsetzbar gewesen. Durch die Zuschüsse des Freistaats ändere sich das nun. Nach Berechnungen des Fraktionsvorsitzenden Christian Wilhelm müsste die Gemeinde pro Kind nach Abzug der 100 Euro voraussichtlich nur noch einen geringen Betrag übernehmen. Die genauen Zahlen müssen noch ermittelt werden. Ulrich Rüßmann (CSU) und Silvia Pahl-Leclerque von den Grünen unterstützen den SPD-Antrag. Kritisch sieht den Vorschlag hingegen Franz Golibrzuch (UWV). "Ich bin der Meinung: Was nichts kostet, ist nichts wert." Dem pflichtet Reinhard Mulzer (parteifrei) bei. Der Zuschuss in Höhe von 100 Euro entlaste Familien ohnehin. "Was dann noch übrig bleibt, kann sich jede Familie leisten."

Eine intensive Debatte darüber, was Eltern und auch die Gemeinde an Kinderbetreuung noch stemmen können, hat Höhenkirchen-Siegertsbrunn gerade hinter sich. Eltern saßen im Arbeitskreis Familie zusammen, der Gemeinderat brütete und Studenten der Bundeswehruni legten eine Untersuchung vor, was ein Kindergartenplatz kostet und wer dafür aktuell aufkommt. Die Kommune trage jetzt schon die Hauptlast, sagt Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU). Sie wolle abwarten, was der Gesetzgeber beschließe. Danach werde man weitersehen. "Dann haben wir eine Grundlage."