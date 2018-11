24. November 2018, 21:14 Uhr Betreuung Größere Kinder, gleiche Sorgen

Die Krippengruppe der Nachbarschaftshilfe ist nach einem Wasserschaden im Haus an der Mühlgasse aktuell in einem Container untergebracht. Er könnte künftig von einer Hortgruppe genutzt werden.

Garching kann zwar die Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen befriedigen, dafür fehlen Hortplätze. Der Stadtrat hat jetzt das Rathaus beauftragt, mit Übergangslösungen den steigenden Bedarf zu decken.

Von Gudrun Passarge, Garching

Trotz aller Anstrengungen der Stadt - in Garching fehlen Kinderbetreuungsplätze, hauptsächlich im Hortbereich. Die Leiterin des Bereichs Bildung und Soziales, Cornelia Otto, legte zusammen mit ihrer Kollegin Monika Gschössl aktuelle Daten und daraus folgende Prognosen am Donnerstag im Stadtrat vor. Der Stadtrat sah die Dringlichkeit und wies die Verwaltung an, Lösungen zu prüfen. "Wir müssen sofort starten", forderte Zweiter Bürgermeister Alfons Kraft (Bürger für Garching).

Im Krippenbereich sei der Bedarf momentan gedeckt, stellte Gschössl fest. Für 62 Prozent der Kinder am Ort würden Plätze benötigt. Sollte der Bedarf jedoch auf 70 Prozent steigen, dann fehlten mittel- bis langfristig zwei Gruppen. Auch im Kindergartenbereich bestehe volle Deckung, wenn der Naturkindergarten 2019 öffnet. Schwieriger sieht es bei der Inklusion und Integration aus. "Hier sind wir definitiv nicht bedarfsdeckend und werden es die nächsten Jahre auch nicht sein", sagte Otto. Auf einen Platz kämen in der Regel zwei Anmeldungen, viele Eltern würden wohl in Einrichtungen nach München oder in andere Kommunen ausweichen.

Die Schulsprengel haben unterschiedlichen Bedarf

Bei den Schulsprengeln fällt der unterschiedliche aktuelle Bedarf auf, den auch die Verwaltung nicht erklären kann. Im Schulsprengel Ost liegt er bei 73 Prozent und könnte auf 76 ansteigen. Wäre das der Fall würden von 2021 an zwei Hortgruppen fehlen. Im Schulsprengel West liegt der Bedarf bei 82 Prozent, bliebe es so, würden von 2020 an etwa 40 bis 60 Plätze fehlen, außerdem gibt es zu wenige Klassenzimmer in Grund- und Mittelschule. In Hochbrück liegt der aktuelle Bedarf an nachschulischer Betreuung bei 93 Prozent, wohl auch bedingt durch das neue offene Ganztagsangebot in der ehemaligen Kreissparkassen-Filiale. Hier würden in den Folgejahren etwa elf Plätze fehlen.

Allerdings ist der offene Ganztag in Hochbrück nur auf ein Jahr befristet genehmigt, weil die Regierung von Oberbayern solche Angebote lieber im schulischen Umfeld sieht und das Haus doch circa 900 Meter von der Schule entfernt liegt. Otto vermutet, die Regierung wolle wohl keinen Präzedenzfall schaffen. Sie bedauert das, weil die Zusammenarbeit zwischen Schule und dem Träger KJR sehr gut funktioniere. Ansonsten würde man die Einrichtung in einen Hort umwandeln.

Bürgermeister Gruchmann sieht den Gesetzgeber in der Pflicht

Der Stadtrat hat nun die Verwaltung beauftragt, Lösungen zu prüfen. Dazu gehört die Umwandlung des Kinderklubs im Römerhof in eine Großtagespflege, die Container an der Pfarrer-Stain-Straße, in denen jetzt übergangsweise die Krippenkinder der Nachbarschaftshilfe untergebracht sind bis sie wieder an ihren Standort in der Mühlgasse umziehen, könnte künftig für Hortgruppen genutzt werden, eine Kindergartengruppe im Schulsprengel West könnte in eine Hortgruppe umgewandelt werden, wenn die Feuerwehr in ihren Neubau umzieht, könnte das Haus für eine Kinderbetreuungseinrichtung genutzt werden, am Hüterweg könnte ein neues Kinderhaus gebaut werden, vorrangig mit Hortgruppen, am Schulhaus der Grund- und Mittelschule könnte ein Anbau oder ein Neubau mit einem Angebot von etwa 200 Betreuungsplätzen entstehen oder alternativ könnten auf dem Gelände am Schulkomplex West auch Container aufgestellt werden.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) sieht für nachschulische Betreuung nach wie vor den Gesetzgeber in der Pflicht. Er äußerte die Hoffnung, dass die Stadt möglichst zügig mit dem Bau der Grundschule Nord beginnen kann, "aber bis dahin werden wir noch etwas jonglieren müssen". Michaela Theis (Unabhängige Garchinger) forderte aufgrund der Zahlen zu prüfen, ob in der Grundschule Nord nicht gleich mehr Räume für Betreuungsangebote eingeplant werden sollten, was auch Otto befürwortete.