23. Juli 2018, 21:53 Uhr Betreuung Der Kindergarten geht vor

Unterhaching baut Kita trotz Mehrkosten in zwei Abschnitten

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Auch wenn die Vorberatungen noch so harmonisch verlaufen sind, ein Bürgermeister kann sich vor der Abstimmung im Gemeinderat mit seinen Vorhaben nie in Sicherheit wiegen. Unterhachings Rathauschef Wolfgang Panzer (SPD) stockte kurz der Atem, als sein insgesamt knapp 13,2 Millionen Euro teures Projekt "Kinderhaus plus" im Plenum kurz doch wieder in Frage gestellt wurde.

Bau- und Umweltausschuss sowie Haupt- und Finanzausschuss hatten sich zuvor darauf verständigt, die Betreuungseinrichtung am Oberweg in zwei Bauabschnitten zu errichten. Das ist zwar teurer als alles auf einmal hinzustellen, doch so kann man die erste Hälfte, nämlich den dringend benötigten Kindergarten, 2020 eröffnen und sich für die Kinderkrippe etwas mehr Zeit lassen. Panzer sah den Tagesordnungspunkt wohl nur noch als Formsache, die CSU machte ihm aber einen Strich durch diese Rechnung.

Denn anstatt - wie sich Panzer das offenbar erhofft hatte - gleich zur Abstimmung zu kommen, nachdem in den Ausschüssen die Vor- und Nachteile ausführlich diskutiert worden waren, beantragte Franz Felzmann plötzlich doch wieder eine gleichzeitige Errichtung von Krippe und Kindergarten, weil das die Gemeinde günstiger komme und zudem die Kinder nicht den Baustellenlärm ertragen müssten, wenn dann Bauabschnitt zwei beginne, während der Kindergarten bereits in Betrieb wäre.

Das Problem, das die Gemeinde mit diesem Vorgehen hätte, erläuterte Bauamtsleiter Stefan Lauszat: "Das komplette Haus zu errichten, ist mit dem jetzigen Bebauungsplan nicht möglich. Er müsste also geändert werden, das dauert und birgt ein paar Risiken, etwa die Einwendungen." Wie der Bürgermeister bestätigt, handelt es sich bei dem Areal derzeit um ein Gewerbegebiet. Das heißt: 100 Kindergartenplätze sind erlaubt, zusätzlich 48 Krippenplätze nicht. Also will die Gemeinde erst einmal hinstellen, was möglich ist und dann den Bebauungsplan ändern, um die Betreuungseinrichtung zu erweitern.

"Das Kinderhaus entsteht direkt neben einem Wohngebiet, woanders haben wir damit auch schon Probleme gehabt", sagte Panzer mit Blick auf die Fasanenstraße. Der Kindergarten könnte in keinem Fall im September 2020 eröffnen, wenn vorher der Bebauungsplan geändert werden müsste, ist sich die Rathausverwaltung sicher.

Verzögern aber will im Gemeinderat wohl keiner die Sache. Peter Wöstenbrink von der SPD bezeichnete ein entsprechendes Vorgehen sogar als "fahrlässig". Aber mehr Geld auszugeben als nötig, wollten viele eben auch nicht unbedingt. Schließlich unterbrach Panzer die Sitzung, um den Fraktionen noch einmal die Möglichkeit zu geben, sich zu besprechen. Felzmann zog schließlich seinen Antrag zurück.