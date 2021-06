Von Michael Morosow, Pullach

Bislang konnte die Gemeinde Pullach jedem Grundschulkind eine Nachmittagsbetreuung anbieten, für das kommende Schuljahr 2021/22 zeichnen sich nun aber Engpässe ab. Nach aktuellem Stand würden im Herbst 36 Buben und Mädchen keinen Betreuungsplatz bekommen, weder im Hort noch in der Mittagsbetreuung. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, zwei zusätzliche Hortgruppen mit insgesamt 50 Plätzen einzurichten und dafür einen provisorischen Kinderhort als Containeranlage an der Richard-Strauß-Straße im südöstlichen Bereich der Seitnerfelder zu errichten. Die Trägerschaft wird das Kinderland Weyarn übernehmen. Die Gemeinde rechnet mit Kosten in Höhe von 628 000 Euro für die Errichtung und mit monatlich circa 10 000 Euro Mietkosten.

Gezwungenermaßen wird die Gemeinde vorerst auf Mietcontainer zurückgreifen, weil diese kurzfristig lieferbar sind, während ein Kauf angesichts des dazu notwendigen Ausschreibungsverfahrens und der langen Lieferzeiten frühestens im Frühjahr 2022 zu realisieren wäre, wie Peter Kotzur, Leiter der Abteilung Bautechnik im Rathaus, erklärte. "Das ist für die Kinder nicht vertretbar", sagte Kotzur. Die Containeranlage wird für fünf Jahre angemietet mit jährlicher Verlängerungsoption.

Allerdings hat der Gemeinderat auch der Alternative, dem Kauf einer bezüglich Platzangebot und Gesamtkosten vergleichbaren Anlage, zugestimmt. Kurz vor der Sitzung, so berichtete Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) dem Gemeinderat, sei ein Angebot zum Kauf von gebrauchten Containern eingegangen, aber das sei noch nicht spruchreif. Für den Fall, dass der Containerhort zum Schulbeginn nicht schlüsselfertig ist, habe der Rektor der Grundschule, Anton Höck, angeboten, übergangsweise zwei Räume in der Schule bereitzustellen, sagte Daniela Wimmer, die Beauftragte für Kinderbetreuung im Rathaus.

Dass das Hortprovisorium nicht noch mehr ins Geld geht, liegt an dem günstigen Standort. Die Containeranlage wird zum größten Teil auf dem Parkplatz an der Richard-Strauß-Straße errichtet, der zusätzliche Platzbedarf kann auf einer Wiese nebenan gedeckt werden. Und nachdem auf dem Parkplatz schon einmal für die Zeit des Umbaus des Heilig-Geist-Kindergartens ein Provisorium stand, ist die Infrastruktur bereits vorhanden. Aufgrund der voraussichtlich langen Standzeit des provisorischen Kinderhorts wird derzeit geprüft, ob die Container neben der standardmäßig geplanten elektrischen Heizung auch einen Fernwärmeanschluss der gemeindeeigenen Geothermiegesellschaft IEP erhalten können. Die dafür anfallenden Ausgaben in Höhe von 54 000 hat der Gemeinderat genehmigt.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst, obwohl die CSU-Fraktion für einen anderen Standort geworben hatte. Die Fraktionsvorsitzende Christine Eisenmann schlug die Jugendfreizeitstätte Freiraum vor, die nach ihren Überlegungen dann in Container hinter dem Awo-Kinderhaus "Mäuseburg" umziehen könnte. Die Wege für die Kinder wären kürzer, der Standort an der Richard-Strauß-Straße sei zu weit von der Grundschule entfernt, begründete Eisenmann den Antrag ihrer Fraktion, der aber mit 13 zu sechs Stimmen abgelehnt wurde. Der Freiraum sei eine bestehende Jugendeinrichtung. Man könne den Jugendlichen nicht einfach "hopplahopp" mitteilen, dass sie ausziehen müssten, "das ist kein Umgang", sagte Renate Grasse (Grüne). Die Räume der Jugendfreizeitstätte seien bereits bezüglich der Anforderungen an einen Hortbetrieb geprüft worden, erläuterte Bautechnikleiter Kotzur. Sein Fazit: Die Gesamtfläche ist groß genug, die einzelnen Räumlichkeiten sind aber zu klein. Bürgermeisterin Tausendfreund gab außerdem zu bedenken, dass die Jugendstätte dann in den Sommerferien für den Umbau geschlossen haben müsste und somit die Ferienangebote ins Wasser fallen würden.

Den wohl größten Hinderungsgrund für die CSU-Variante nannte die Kinderbetreuungsbeauftragte Daniela Wimmer: Das Kinderland würde als Träger nicht in die Jugendfreizeitstätte gehen, sondern wolle den Hort so nah wie möglich an der Wolfratshauser Straße haben, sagte sie. Und das Kinderland ist die einzige von der Gemeinde angefragte Einrichtung, die die Trägerschaft übernehmen kann beziehungsweise will.