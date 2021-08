Die gute konjunkturelle Lage auf dem Arbeitsmarkt spiegelt sich auch im Landkreis München wider. Gewöhnlich stellen Betriebe im August aufgrund der Urlaubszeit und des Endes der Schul- und Ausbildungszeit weniger neue Beschäftigte ein, in diesem Jahr aber ist entgegen dem geläufigen Trend ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen zu beobachten. Derzeit sind im Landkreis München etwas mehr als 9100 Menschen auf Jobsuche, im Juli waren es noch nahezu 9500, im Juni sogar 9662 Menschen. Damit liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 2,9 Prozent. Auch im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Arbeitslosenzahlen deutlich erholt: Im August 2020 waren etwa 1200 Menschen mehr auf Arbeitssuche als momentan. Im Vergleich zum Vormonat Juli ist indes die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 20 Jahren ohne Job von 69 auf 101 angestiegen. Deutlich zugelegt hat auf dem Arbeitsmarkt die Zahl der sofort zu besetzenden Stellen, diese liegt derzeit bei etwas mehr als 2100, was einer Steigerung von zehn Prozent zum Vormonat entspricht. Eine spürbare Belebung hat es im Landkreis vor allem im Baugewerbe gegeben, in diesem Bereich wurden im Landkreis im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als 650 neue sozialversicherungspflichtige Jobs geschaffen; im Immobiliensektor und im Gastgewerbe indes sind jeweils mehrere Hundert Arbeitsstellen abgebaut worden.