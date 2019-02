3. Februar 2019, 22:04 Uhr Berufsberaterin Der Weg zum Wunschjob

Was die "Generation Z" von einer Ausbildung erwartet und wie Schulabgänger den richtigen Beruf finden

Interview von Helena Ott , Landkreis

Der Ausbildungsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert. Die "Generation Z", wie zwischen 1998 und 2012 geborene Jugendliche genannt werden, hat eine große Auswahl an Stellen. Schulabgänger, die eine Lehre beginnen möchten, können sich zwischen 360 verschiedene Ausbildungsberufe in Industrie, Öffentlichem Dienst und Handwerk entscheiden. Berufsberaterin Stefanie Bergmann von der Agentur für Arbeit berät Schüler im Landkreis und versucht, sie bei ihrer Berufswahl zu unterstützen. Im Gespräch mit den Jugendlichen hat sie herausgefunden, welche Schwierigkeiten die neue Generation hat Entscheidungen zu treffen und was ihnen bei einem Ausbildungsplatz wichtig ist.

SZ: Warum ist es heutzutage schwieriger, Jugendliche für eine Ausbildung zu gewinnen?

Stephanie Bergmann: Der Stellenwert der Ausbildung braucht einen Aufschwung. Es ist immer noch wenig präsent in den Köpfen, dass eine gute Ausbildung ein gutes Sprungbrett sein kann. Mit Aus- und Weiterbildungen in der Praxis schafft man es heute bis zum Studium. Es ist nicht für jeden etwas, nach dem Abschluss noch eine weiterführende Schule zu besuchen.

Ältere, die noch bis zu 30 Bewerbungen schreiben mussten, beneiden die Jugendlichen ja ein bisschen um die vielen Möglichkeiten, die sich ihnen bieten.

Klar, die Ausbildungschancen stehen zurzeit gut. Aber die Anforderungen an die Bewerber sind beispielsweise durch Digitalisierung in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Zudem schauen die Unternehmen immer mehr auf soziale Fähigkeiten und lesen aufmerksam die Zeugnisbemerkungen auf soziale Fähigkeiten.

Sind die Jugendlichen mit 15, 16 Jahren heute bereit für eine Ausbildung?

Vielen fällt es schwer, weil sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt ihre erste große Entscheidung treffen und dann gleich so eine wichtige. Aber diese Angst versuche ich, ihnen ein bisschen zu nehmen. Heute ist der Arbeitsmarkt viel flexibler geworden und bietet viele Chancen, auch auf Umwegen noch zu seinem Traumjob zu kommen.

Was ist dran an dem Klischee, die Jugendlichen heute seien planlos oder nicht mehr so belastbar?

Das Klischee gibt es ja schon seit vielen Jahren. Ich beobachte, dass sich die Schüler sehr viele Gedanken um ihre Zukunft machen und sogar schon an die nächsten 20 Jahre denken. Mehr als ihre Vorgänger-Generation sehnen sie sich nach Sicherheit und geregelten Arbeitszeiten und danach, dass die Arbeit auch Spaß macht.

Was ist typisch für die Jugendlichen, die im Münchner Landkreis wohnen?

Viele der Jugendliche, die ich kennenlerne, suchen nach einer Arbeit in der Nähe zu ihrem Wohnort, weil sie die S-Bahn-Fahrt durch München und das Umsteigen in öffentlichen Verkehrsmitteln abschreckt. Aber Ähnliches beobachten wir im Gegenzug auch bei den Stadtkindern, denen wir Ausbildungen im Landkreis München anbieten.

Wie kann man Jugendliche in einer Ausbildung motivieren, sich anzustrengen?

Die Jugendlichen wollen keine Handlanger sein. Sie wollen das Gefühl haben, dass sie ein wichtiges Glied in der Kette sind und sie dazu beitragen, dass Abläufe funktioniert. Wenn sie spüren, dass man ihnen etwas beibringen will und ihre Arbeit Sinn hat, sind sie auch engagiert.

Welche Ausbildungen sind unter Jugendlichen gerade schwer zu vermitteln?

Schwierig ist es gerade, Verkäufer und Verkäuferinen im Lebensmittelbereich zu finden, in der Pflege und auch im Handwerk fehlen Auszubildende.

Was raten Sie Jugendlichen, die nicht wissen, welcher Beruf zu ihnen passt?

Bevor man sich Gedanken zum konkreten Beruf macht, muss man erst einmal überlegen, was einem wichtig ist im Leben: Will man im Team arbeiten, etwas Handwerkliches machen oder Kontakt zu Kunden haben. Dann befasst man sich damit, welche Talente man hat. Nach diesen zwei Kriterien filtert man die unterschiedlichen Berufe. Um zu sehen wie die Arbeit in der Praxis dort tatsächlich aussieht, ist ein Praktikum immer noch das beste Mittel. Die Berufsberatung bietet bei diesen Schritten Unterstützung.