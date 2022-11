Die hohe Ausbildungsbereitschaft von Betrieben und Unternehmen in Stadt und Landkreis München schafft nach Angaben der zuständigen Agentur für Arbeit gute Chancen für Jugendliche. Rein rechnerisch seien auf 100 junge Leute, die eine Lehre suchen, rund 160 gemeldete Stellen gekommen, heißt es in der Bilanz für das Ausbildungsjahr 2021/22. Die Kehrseite der Medaille: Viele Arbeitgeber hätten ihre Stellen nicht oder nicht vollständig besetzen können. Im Berichtsjahr Oktober 2021 bis September 2022 haben sich laut Bericht 6221 Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildungsstelle an die Berufsberatung der Agentur für Arbeit in München gewandt. Das sind 147 junge Frauen und Männer mehr als im Vorjahr, was einem Plus von 2,4 Prozent entspricht.

Im selben Zeitraum seien beim Arbeitgeberservice der Agentur 9770 Ausbildungsstellen gemeldet worden - das ist ein leichter Rückgang um 144 Stellen oder 1,5 Prozent im Vorjahresvergleich. Zum 30. September gab es noch 665 freie Ausbildungsplätze, 2021 waren es um diese Zeit mit 1131 Stellen allerdings nahezu doppelt so viele. Am meisten gesucht würden Kaufleute und Verkäufer sowie Verkäuferinnen im Einzelhandel und im Handwerk sowie medizinische Fachangestellte in Arzt- und Zahnarztpraxen.

Zum selben Stichtag gab es 164 Bewerberinnen und Bewerber ohne Ausbildungsstelle, 14 weniger als im Vorjahr. Für sie dauerten derzeit die Bemühungen an, um sie bis Jahresende doch noch mit einem Ausbildungsplatz, einer Förderung oder anderen Alternative zu versorgen, teilt die Arbeitsagentur mit. Wer noch eine Ausbildungsstelle sucht, kann sich bei der Münchner Berufsberatung (Telefon: 0800/455 55 00) melden oder im JiBB - Junge Menschen in Bildung und Beruf - einer zentralen Anlaufstelle, die junge Menschen in allen Fragen rund um Ausbildung, Beruf und Studium berät und begleitet (Hotline: 089/54 54 17 79 42).