Bernhard Schüßler ist für Rebecca Riedelbauch in den Unterschleißheimer Stadtrat nachgerückt.

Bernhard Schüßler ist in Brasilien aufgewachsen, wo er die Folgen der Brandrodungen im Regenwald direkt erlebt hat. Heute sitzt der 22-Jährige, der fast blind ist, im Unterschleißheimer Stadtrat und engagiert sich dort für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.

Von Laura Richter, Unterschleißheim

Bernhard Schüßler lebt für die Politik. "Ich kann kaum Gespräche führen, ohne ein Thema zu politisieren", sagt der 22-Jährige. Er sitzt im Fraktionszimmer der Grünen am Rathausplatz in Unterschleißheim, für die er sich schon engagiert, seit er 16 Jahre alt war und für die er im Stadtrat sitzt. Seine langen dunklen Haare hat er zu einem Dutt zusammengebunden, sein Blindenstock ist an den Stuhl neben ihm gelehnt.