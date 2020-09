Die Corona-Pandemie hat die Arbeit der Caritas verändert. Von 19. März bis 8. Mai kam die Abgabe von Lebensmitteln an den acht Ausgabestellen für 15 Kommunen im Landkreis komplett zum Erliegen. Durch die Einrichtung eines Spendenkontos und die Akquise von 150 000 Euro an Hilfsmitteln sei es aber gelungen, die hilfsbedürftigen Menschen etwa durch das Verteilen von Gutscheinen für Einzelhändler stets zu versorgen, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas. Große Hilfe habe man auch durch das Nähen von Masken für die Ehrenamtlichen erfahren. Mittlerweile sei wieder etwas Normalität eingekehrt, die Tische der Caritas sind dank ausgeklügelter Hygienekonzepte geöffnet. An Arbeit mangelt es der Caritas und den zahlreichen Helfern aber nicht. Vermehrt erreichten den Verband Hilferufe von Menschen, die in der Corona-Krise ihren Job verloren haben oder aufgrund von Kurzarbeitergeld Strom und Miete nicht mehr bezahlen können. Um hier gezielt helfen zu können, hat die Caritas ein neues Auffangnetz ins Leben gerufen und das Beratungsangebot ausgebaut. Neben den Beratungsstellen erreichen Menschen den Service auf der Homepage (www.caritas.de) und per E-Mail (existenzsicherung-lkm@caritasmuenchen.de).