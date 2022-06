Er ist ein Gräfelfinger mit Bekanntheitsgrad: Benno Stübner. Die Aufzählung all seiner Verdienste um das Gemeindeleben scheint endlos: 24 Jahre lang Gemeinderat für die Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing (IGG), zudem Initiator des Ramadama, bei dem er Schulen und Kindergärten einbezieht und selbst mittlerweile seit 35 Jahren Müll im Wald aufsammelt. Dazu hat er sich in der Bürgerwerkstatt Energie engagiert und für den Sport in der Gemeinde, im Repair-Café ist er auch aktiv und seit Neuestem hilft er auch bei Essen auf Rädern mit und im Sozialnetz Würmtal-Insel. Stübner ist ein Ehrenamtlicher der alten Garde, der es fast als Bürgerpflicht betrachtet, mitzugestalten. Jetzt hat er die Silberne Bürgermedaille erhalten.

"Kompetent und unaufgeregt", dazu "durchdacht und zuverlässig" - so charakterisierte Bürgermeister Peter Köstler (CSU) den Gemeinderatskollegen in seiner Ansprache. Er schätze Stübner vor allem für seinen "fairen Stil in der politischen Auseinandersetzung". Stübner sei immer bereit gewesen, "an einem Strang zu ziehen", auch wenn ein Beschluss im Gremium mal gegen seine Überzeugung gefasst worden war. Diese Haltung sei "vorbildlich". Eigentlich hat der Gemeinderat schon im vergangenen Jahr beschlossen, Stübners Engagement zu versilbern. Aufgrund der Pandemie konnte die feierliche Verleihung erst am Dienstag nachgeholt werden. Dabei überreichte Köstler auch gleich noch eine weitere Ehrung nachträglich: Vom Freistaat hat Stübner die Urkunde für sein "verdienstvolles Wirken in der kommunalen Selbstverwaltung" erhalten.