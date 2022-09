Füllige Bässe, deftige Beats und pfundige Soli - das A-cappella-Schwergewicht "Terzinfarkt" wird am Freitag, 23. September, im Unterhachinger Kubiz klanglich in die Vollen gehen. Das namhafte Quintett aus München, das in seinen Shows versiert Rock, Pop und Comedy kombiniert, verspricht "fetten Sound" und "mundgerechte Harmoniebomben". Einem guten Zweck dient das Ganze überdies: Der Erlös des Konzerts geht an die Ukrainische Griechisch-Katholische Pfarrei in München für deren humanitäres Hilfsprojekt zur Unterstützung ukrainischer Kriegsopfer. Durch seinen Tenor Wasyl Bil ist Terzinfarkt in besonderer Weise mit der Ukraine verbunden. Es ist bereits der dritte Versuch in diesem Jahr, das Benefiz-Konzert im Kubiz zu realisieren, zwei Termine im Mai und Juli mussten abgesagt werden. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem im Kubiz (Telefon 089/66 555 316) oder per E-Mail tickets@unterhaching.de.