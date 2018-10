19. Oktober 2018, 21:58 Uhr Benefizkonzert Rock und Pop ohne Verstärker

Haar - Da ist auf der einen Seite der Chor. Er ist das Fundament. Denn das Gesangsensemble "El Chorazon" setzt ganz und gar auf die Kraft der Stimme - ohne Mikrofone oder elektronische Verstärker. Begleitet werden die Sänger, wenn sie an diesem Samstag, 20. Oktober, unter Leitung von Nick Hogl im Bürgersaal Haar, Kirchenplatz 1, auftreten vom "PhilHaar-Munich-Orchestra", das sich sowohl auf Klassik wie auf Rock und Pop versteht. "Heavy-unplugged Volume too!" ist der Titel des Programms mit Chor-Arrangements bekannter Songs von Rihanna über Aerosmith, Manfred Mann's Earth Band, Lenny Kravitz und Bruce Springsteen bis zu Nik Kershaw oder den Foo Fighters. Das Benefizkonzert, das zugunsten der Bürgerstiftung Haar gespielt wird, beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es bei Schreibwaren Willerer, Leibstraße 24, ☎ 46 44 31 und in der Buchhandlung Lesezeichen, Leibstraße 29, ☎ 45 67 17 80.