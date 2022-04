Pop, Funk, Bossa, Blues, romantische Balladen - die Singer-Songwriterin Ela Marion bewegt sich nicht nur versiert durch musikalische Stilrichtungen, sie ist auch ein virtuoses Multitalent: Ihre ausdrucksstarke Stimme begleitet die Künstlerin, die an diesem Samstag, 23. April, ein Benefizkonzert im Ismaninger Bürgersaal gibt, abwechselnd an verschiedenen Instrumenten: Klavier, Gitarre, Harfe, Bratsche, Querflöte, Ukulele, E-Bass, Keyboard, Percussion, Cello, Kontrabass, Vibraphon, Saxophon, Klarinette, Trompete und Schlagzeug. Durch den Einsatz von Loopstations, die die live eingespielte Musik in Echtzeit wiedergeben, verdichtet sich der Klang zu einem orchestralen Sound. Das Konzert des "One Woman Orchestras" beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, der Erlös kommt ukrainischen Flüchtlingen zugute.