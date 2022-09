Vielstimmigkeit ist nicht nur in der Demokratie wichtig, sondern natürlich auch in der Welt der Vokalmusik. Wenn dann gleich vier Chöre bei einem Konzert auftreten, ist ein facettenreiches Klangerlebnis garantiert. Das Konzert "Sing fo(u)r aid!", das der "Don Camillo Chor" und das Ensemble "Nice Try a cappella" aus Baldham, der Chor "El Chorazón" aus Haar und das Münchner Vokalensemble "Singcronix" am Samstag, 17. September, im Bürgerhaus Neukeferloh geben, dient aber auch einem guten Zweck. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, es werden Spenden gesammelt, die an "Helping Hands for Ukraine" gehen. Die private Initiative aus Markt Schwaben hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hilfe für Menschen zu organisieren, die aus der Ukraine fliehen oder geflohen sind.

"Es wird sicher ein schönes und abwechslungsreiches Konzert. Und vor allem freuen wir uns sehr darauf, damit auch etwas Gutes zu bewirken", erklärt Signe Faber vom Don Camillo Chor, der das Konzert federführend initiiert hat. Vier Chöre also für einen guten Zweck: El Chorazon, vor 20 Jahren von Nick Hogl in Haar gegründet, ist vor allem durch seine rockig-poppigen Arrangements bekannt. Das sechsköpfige A-cappella-Ensemble Singcronix kombiniert poppige Songs mit jazzigen Harmonien und Latino-Rhythmen. Nice Try a cappella ist ebenfalls ein Vokalensemble, das sich in der Welt des Jazz und Swing zuhause fühlt. Der renommierte Don Camillo Chor zeichnet sich durch seine Jazz- und Pop-Arrangements aus.