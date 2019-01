17. Januar 2019, 21:13 Uhr Belastete Straßennamen Abschied vom Reichspräsidenten

Feldkirchen beschließt, den Hindenburgplatz umzubenennen

Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Der Hindenburgplatz in Feldkirchen erhält einen neuen Namen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich gefasst. 13 Kommunalpolitiker stimmten für den Antrag des ehemaligen SPD-Gemeinderats Karl-Heinz Schmidt, den nach dem ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg (1925 bis 1934) benannten Platz im Ortszentrum umzubenennen.

Grüne und Parteifreie folgten diesem Vorstoß. Fünf Gemeinderäte votierten dagegen, davon ein Vertreter der CSU und vier Gemeinderäte von der UWV. Bereits in der Bürgerversammlung im Oktober war der Vorschlag, sich von dem umstrittenen Politiker zu distanzieren, von einer großen Mehrheit unterstützt worden.

Seit Jahren schwelt in Feldkirchen der Konflikt um den Namensgeber. Hindenburg trug an führender Stelle in der Obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg Verantwortung für Kriegsgräuel. Als Reichspräsident berief er am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler und ebnete so den Weg in die Diktatur. Der Platz in Feldkirchen wurde 1933 nach Hindenburg benannt, ohne dass dieser einen Bezug zum Ort hatte.

Im Jahr 2012 war Bürgermeister Werner van der Weck (SPD) mit einem Antrag zur Umbenennung noch am Gemeinderat gescheitert, nun erhielt er, der sich persönlich stets für eine neue Namensgebung einsetzte, die Unterstützung eines Großteils der Kommunalpolitiker. Nun muss entschieden werden, welchen Namen der Platz künftig tragen soll. Vorschläge gibt es bereits.

Bürgermeister van der Weck sprach sich beispielsweise für einen "Europaplatz" aus, um gerade im Jahr der Europawahl ein Zeichen für Weltoffenheit zu zeigen. Die Gemeinderäte gingen am Donnerstagabend mit dem Auftrag auseinander, in sich zu gehen, und sich Gedanken über eine Namensgebung zu machen.