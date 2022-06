Ein betrunkener Mann hat in der Nacht auf Montag in Ottobrunn eine 17-Jährige massiv bedrängt. Nach Angaben der Polizei trat der 47-Jährige gegen 0.30 Uhr in der Zeisigstraße unvermittelt an die junge Frau heran, hielt sie an einem Arm fest und forderte sie mit einer Geste zu sexuellen Handlungen auf. Die 17-Jährige konnte sich losreißen und flüchtete. Eine Begleiterin von ihr verständigte sofort über Notruf die Polizei, die mehrere Streifen losschickte und den Mann noch in der Nähe des Tatorts festnahm. Weil er so betrunken war, wurde er in Gewahrsam genommen und erst, nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, gegen 5.30 Uhr wieder entlassen. Gegen den 47-Jährigen wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.