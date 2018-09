14. September 2018, 22:10 Uhr Beilagen Arbeit mit Suchtpotenzial

Jakob Kraus aus Ismaning beliefert Wiesnwirte mit Kraut und Kartoffeln

Etwa zwei Meter unter der Erde liegt Jakob Kraus' "Krautmanufaktur". So nennt der Ismaninger Landwirt den Kellerraum unter seinem ehemaligen Futtersilo, wo er und fünf Arbeiter im September tagelang mit langen Messern Krautköpfe zu Streifen schneiden. Denn eine Maschine, die das übernehmen könnte, gibt es nicht. "Eine richtige Schinderei ist das", sagt der Landwirt. "Wer die Arbeit nicht gewohnt ist, macht mittags schlapp." Bis zu 6000 Kilo Sauerkraut liefert Kraus jedes Jahr an vier Wiesn-Zelte. Alleine das Ambrustschützen-Zelt kauft ihm jeden Tag 120 Kilo Sauerkraut ab.

Das Kraut komme, sagt Kraus, quasi direkt vom Feld aufs Oktoberfest. Ende August wird es geerntet, geschnitten, abgefüllt und sechs Wochen lang eingelegt - so lange dauert der Gärprozess. Während der Wiesn fährt Kraus jeden Tag eine frische Ladung auf die Theresienwiese. Diese Arbeit will er an keinen abgegeben - obwohl die Kontrollen der Security immer strenger und der Verkehr immer nerviger werde. "Wiesn ist für mich wie so eine Art Sucht. Einmal Oktoberfest, immer Oktoberfest", meint er. Vor 25 Jahren belieferte Kraus das erste Mal ein Zelt, im Laufe der Zeit seien immer mehr dazu gekommen. Seit fünf Jahren verkauft Kraus außerdem an zwei Zelte Kartoffeln - insgesamt etwa eine halbe Tonne, 15 Prozent seiner Ernte. Kraus liefert die Kartoffeln gewaschen, aber anders als das Kraut muss er sie nicht schneiden. Das übernehmen die Mitarbeiter in den Festzelt-Küchen, die sie zu Kartoffelsalat verarbeiten.