Das Landratsamt München am Mariahilfplatz und seine Außenstellen an der Chiemgaustraße, der Frankenthaler Straße, Ludmillastraße und der Nockherstraße in München sowie die Kfz-Zulassungsstelle in Grasbrunn und die Eltern- und Jugendberatung am Orleansplatz bleiben nach den Weihnachtsfeiertagen am Brückenfreitag, 27. Dezember, geschlossen. Durch die Schließung können Einsparungen im Bereich der Energie- und Personalkosten erzielt werden, heißt es aus dem Landratsamt. Von Donnerstag, 2. Januar, an haben das Landratsamt München und seine Außenstellen wieder wie gewohnt geöffnet.