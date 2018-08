19. August 2018, 22:22 Uhr Behindertenbeirat "Als ob ein Blinder das sehen könnte!"

Der scheidende Garchinger Behindertenbeirat-Sprecher Gerd Rumpf klagt über die schwierige Zusammenarbeit mit dem Rathaus. Er sieht zwar den guten Willen zum Abbau von Barrieren, ärgert sich aber über die teils unzureichende Umsetzung

Von Gudrun Passarge

Garching - Wenn jemand geht, ist meist ein guter Zeitpunkt Bilanz zu ziehen. Gerd Rumpf, lange Jahre Sprecher des Behindertenbeirats in Garching, fällt das nicht ganz leicht. Der 61-Jährige zieht sich von diesem Ehrenamt zurück, weil er mehr Zeit für die Familie haben will. Auf der einen Seite beschreibt er das Positive, das der Beirat in den vergangenen Jahren erreicht hat: "Wir haben bei vielen Mitarbeitern im Rathaus das Bewusstsein verändert." Trotzdem sieht er in Garching noch Nachholbedarf. Die wichtigste Frage bleibt für Rumpf aber: "Wie wichtig ist der Stadtverwaltung so ein Beirat?"

Rumpf engagiert sich schon seit vielen Jahren für Menschen mit Behinderung. Der Schwabe, der wegen eines Impfschadens und missglückter Operationen selbst seit 30 Jahren im Rollstuhl sitzt, kam 1999 nach Garching, übernahm rasch den Vorsitz des Sozialverbands VdK und setzte sich dafür ein, dass in Stadt und Landkreis ein Behindertenbeirat eingerichtet wird. Der Beirat der Stadt hat in den Jahren vieles auf den Weg gebracht. So haben dessen Mitglieder zum Beispiel erreicht, dass alle Beiräte, egal ob sie sich im Behinderten-, im Senioren- oder im Integrationsbeirat engagieren, versicherungstechnisch durch die Stadt abgesichert sind. Andere Beispiele sind die Bushaltestellen, die sukzessive behindertengerecht ausgebaut werden. Das Tor zum Friedhof lässt sich jetzt auch von Rollstuhlfahrern öffnen, und es gibt eine öffentlich zugängliche Behindertentoilette am Maibaumplatz. Für Rollstuhlfahrer ist das besonders wichtig, denn laut Rumpf gibt es in Garching außer dem Augustiner noch immer kein Lokal, das eine behindertengerechte Toilette hat. Und selbst beim Augustiner gibt es Hindernisse zu überwinden, denn der Eingang ist für Rollstuhlfahrer nur über den Biergarten möglich, in dem Kies liegt, was das Vorwärtskommen erschwert.

Rumpf sieht die guten Ansätze, ärgert sich aber oft, wenn sie ohne Rücksprache mit dem Behindertenbeirat umgesetzt werden und dann nicht passen. So lobt er die neuen Bushaltestellen, beklagt aber gleichzeitig, dass die meisten Busfahrer nicht damit umgehen könnten. "Sie müsste man eigentlich mal schulen", stellt er fest. Denn was hilft die beste Baumaßnahme, wenn der Busfahrer dann an der falschen Stelle anhält. Oder wenn Kleinigkeiten in der Planung verändert werden. An einer Bushaltestelle laufe der Blindenstreifen direkt auf den Pfosten des Buswartehäuschens zu. Davor steht ein rot-weißes Warnschild. "Als ob Blinde das sehen könnten!", sagt Rumpf ärgerlich.

Es sind die Details, die häufig zu Problemen führen. Wie am Römerhoftheater, wo Rollstuhlfahrer einen Lastenaufzug benutzen müssen. Das gehe jedoch nur, wenn die Mitarbeiter entsprechend geschult sind, hat der TÜV festgestellt. Und weil das nicht der Fall war, habe die Stadt eben keine Karten mehr an Rollstuhlfahrer verkauft. Die Mitarbeiter wurden später geschult, der Lift fährt wieder, es gibt auch wieder Karten. "Aber wir müssen allem hinterherhecheln", sagt Rumpf.

Der Anspruch des Beirats sei es dabei nie gewesen, "für alles das Optimale zu fordern". Vielmehr sei der Beirat stets bereit gewesen, Kompromisse einzugehen. Wenn etwa am Bürgersteig vor dem Biomarkt an der Telschowstraße der Platz für einen DIN-gerechten Blindenstreifen nicht vorhanden war, dann habe man eben gemeinsam mit dem Bauamt eine Lösung gefunden, berichtet Rumpf. Unvergessen ist die Stadtführung mit den Fraktionsvorsitzenden der Parteien, die entweder im Rollstuhl, mit Augenklappe oder Kopfhörer ihren Ort erkundeten und teils an unüberwindbare Hindernisse stießen. Wie etwa an die Eingangstür zur Stadtbücherei, die ein Rollstuhlfahrer nicht ohne fremde Hilfe passieren kann. "Das liegt mir noch sehr am Herzen", sagt Rumpf, aber er hat das Versprechen, dass nach dem Umbau des Bürgerhauses auch dieses Problem beseitigt sein wird.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) weiß um die Probleme. Die uneingeschränkte Teilhabe aller Bürger am politischen und gesellschaftlichen Leben ist immens wichtig, sagt er. "Da die Verwaltung und der Stadtrat selbst den Blick für die Schwierigkeiten beeinträchtigter Bürgerinnen und Bürger aber nicht (immer) haben können, helfen uns entsprechende Impulse aus dem Behindertenbeirat sehr, um mögliche Einschränkungen abzubauen." Die Ortsbegehung mit den Stadträten nennt der Bürgermeister ein gutes Beispiel, um das Bewusstsein zu schärfen.

Rumpf spricht noch ein anderes Problem an, dessen Lösung er immer wieder anmahnt. Der Mangel an barrierefreien Wohnungen. Ein Beirat, der in Garching arbeitet, ist gerade weggezogen, weil er hier keine Wohnung bekommen hat. Rumpf setzt auf das Baugebiet Kommunikationszone, wo verschiedene Wohnformen diskutiert werden, darunter auch ein Mehrgenerationenhaus und barrierefreies Wohnen.

Da könnte sich etwas zum Positiven wenden, hofft Rumpf. Ansonsten glaubt er, der Behindertenbeirat komme jetzt auch ganz gut ohne ihn aus. Er habe von Anfang an gesagt, wenn das Gremium funktioniere, höre er auf. Bis zur Neuwahl wartet er noch. Dann kommen seine Enkel dran. Und die Musik. Rumpf hat viele Ideen, wie er die gewonnene Zeit füllen kann. Und er wird sicherlich aufmerksam verfolgen, wie es weitergeht in Garching.

Bürgermeister Gruchmann ist sich bewusst, dass noch einige Barrieren zu beseitigen sind. "Da müssen wir gemeinsam und intensiv dran bleiben, frei nach dem Motto: Am Ende wird alles gut. Und solange noch nicht alles gut ist, sind wir noch nicht fertig!"