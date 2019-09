Zu der geplanten Bebauung des ehemaligen Siemens-Parkplatzes neben dem Unterschleißheimer Business Campus hat es offenbar zwei Bürgerdialoge in Paralleluniversen gegeben. Die rosarote Sicht einer einmütigen Veranstaltung, wie sie die Stadtverwaltung gezeichnet hat, wird von der Bürgerinitiative "Stadt mit Maß" als reichlich "dreist" bewertet, vielmehr gebe es reihenweise grundlegende Differenzen.

Die in mehrfacher Hinsicht außergewöhnliche Planung als Abrundung des Business Campus war schon vor den Sommerferien öffentlich vorgestellt worden. Unmittelbar nach Ferienende schloss sich ein Bürgerdialog an - zu dem allerdings nur 50 Teilnehmer via Anmeldung zugelassen waren. Dagegen hatte schon die CSU protestiert. In einem Eilantrag wurde gefordert, den Prozess zu stoppen und die "in Unterschleißheim allgemein üblichen Modalitäten einer Bürgerbeteiligung" anzulegen, sprich niemanden auszuschließen.

Den Antrag noch vor der Veranstaltung in einer Sondersitzung zu beraten, fand nicht die notwendige Mehrheit, sodass er am Donnerstag nun nachträglich auf der Tagesordnung steht. Zündstoff dürfte er trotzdem reichlich liefern, denn die Bürgerinitiative rügt in einer von Albert Biller, Matthias Hatzmann und Robert Rossmanith gezeichneten Stellungnahme in scharfen Worten eine "reine Alibiveranstaltung" und ein "manipulatives Beteiligungsverfahren".

Online-Beteiligung und Podiumsdiskussion

Offenbar war bei diesem ohnehin limitierten "Dialog" ein Dialog ausgeschlossen. Lediglich ein Podium debattierte zu strittigen Fragen, auf dem auch die Bürgerinitiative vertreten war. Die Stadtverwaltung begründet das Zugangslimit mit dem Charakter eines Workshops. Die öffentliche Diskussion sei ohne Beschränkung zugänglich gewesen. Zuvor hätten sich schon "bei der Auftaktveranstaltung und der anschließenden Online-Beteiligung alle Bürger in die Planung einbringen können".

Für das gesamte Verfahren habe das Rathaus "positive Resonanz" erhalten, alle Anregungen seien in den weiteren Planungsprozess eingeflossen. Das Dialogverfahren ist ohnehin ein freiwilliges Angebot von Stadt und Bauherrn, da ein formales Bauleitplanverfahren mit gesetzlicher Bürgerbeteiligung noch lange nicht ansteht. Die Bürgerinitiative kann auch diese Einschätzung nicht teilen. Sie habe bereits vorab "massive Kritik am Ablauf geäußert und einen Boykott erwogen, da das Podium nicht ausgewogen besetzt war".

Die Stadt wird für ihre positive Sicht des Abends frontal attackiert: "Wer großspurig zur öffentlichen Beteiligung einlädt, aber Teile der Öffentlichkeit ausschließt und die trotzdem Gekommenen dann auch noch auf eine reine Zuhörerrolle beschränkt anstatt ihr Gelegenheit zur öffentlichen Erörterung und Kritik zu geben, sollte sich dafür schämen."

Inhaltlich stört sich die Initiative an "verschleiernden Aussagen" etwa zur Berechnungsweise der Baudichte oder der Umsetzung des anvisierten bezahlbaren Wohnraums. Markanter Konfliktpunkt ist zudem der bereits auf 50 Meter gestutzte Hochhausturm. "Und ob eine fast vollflächige Versiegelung der Fläche den Ansprüchen an Lebensqualität Rechnung trägt, ist ebenfalls zu bezweifeln."