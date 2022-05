Von Claudia Wessel, Grünwald

Als Resi 2020 zu ihrem neuen Frauchen kam, hatte sie solche Angst, dass Tatjana Proske sie die Treppe hochtragen musste. Am kommenden Sonntag aber wird die mutige Vierbeinerin beim Hundecasting von Bavariafilm mitmachen und vor vielen Menschen und der Tiertrainerin Renate Hiltl ihr Können zeigen. Auch heute noch sind der Mischlingshündin Füße unheimlich, ansonsten aber mag sie Menschen inzwischen. So etwa hört sie gar nicht mehr auf, Bussis zu geben, wenn sie neben jemandem auf einer Parkbank sitzt - dazu braucht es nicht einmal mehr das Kommando "Bussi - magst du mich?".

Proske, die den kleinen Mischling im Alter von zwei Jahren von einer Pflegestelle in München als ehemaligen Straßenhund erhielt, musste anfangs ganz viel Geduld aufbringen, um in der Hündin Vertrauen zu erwecken. "Vermutlich wurde sie immer getreten", sagt Proske. Auch vor Bussen und Bahnen und Autos und überhaupt vor allem hatte die 38 Zentimeter hohe und zehn Kilo schwere Hündin Angst. "Wir haben dann immer alles ganz lange angeschaut", berichtet Proske. Und dabei festgestellt, dass es nicht gefährlich ist. Nach etwa zwei Monaten, erinnert sich Tatjana Proske, hatte Resi weniger Angst. Und dabei haben ihr auch ihre neuen Fähigkeiten geholfen, die vielen Tricks, die Proske ihr beigebracht hat. "Die haben ihr Selbstbewusstsein gegeben", sagt Proske.

Detailansicht öffnen Mit der richtigen Belohnung lässt sich viel erreichen. (Foto: Claus Schunk)

Detailansicht öffnen Was Resi mal gelernt hat, vergisst sie auch nicht. (Foto: Claus Schunk)

Detailansicht öffnen Am Sonntag geht es zum Casting bei der Bavariafilm. (Foto: Claus Schunk)

Inzwischen kann Resi 47 Tricks, - so viele stehen jedenfalls auf der Bewerberliste für das Casting - und gerade erlernt sie noch einen neuen. Letzterer heißt "Soldat" und dabei robbt Resi über den Boden so wie ein Soldat durch den Matsch, erklärt Proske. Wie um alles in der Welt bringt man einen Hund zum Robben? "Ich habe immer an den Pfoten gezogen und dabei 'Soldat Soldat' gesagt", sagt die offenbar geborene Tiertrainerin, von Beruf aber Wirtschaftswissenschaftlerin und Heilpraktikerin. Resis Angst behandelte sie unter anderem mit homöopathischen Mitteln. Was also kann Resi alles? Achter zum Beispiel: Sie dreht einen Achter um die Beine des Menschen. Wie hat sie das erlernt? "Anfangs habe ich sie mit einem Leckerli geführt und dabei immer 'Achter' gesagt." Irgendwann drehte sie diesen auch ohne Leckerli, bekam dieses dann zur Belohnung. "Mit ganz viel Liebe, Lob und Leckerli" trainiert Proske die kleine Vierbeinerin.

Diese ist inzwischen Allrounderin: Wenn Proske sagt "Pfotenkontrolle", dann bleibt Resi auf dem Fußabstreifer stehen und streckt schon eine Pfote zum Abtrocknen hin. Auf den Befehl "Aufräumen" packt sie ihre Spielsachen in Spielkisten oder eine Tasche. Sie bringt alles, was Frauchen fallen lässt, holt ihr die Tempotaschentücher und trägt die Post hoch. Auf den Befehl "Spring" hüpft sie auf Frauchens Rücken. Die Liste ihrer Tricks ist so unglaublich, dass Resi eigentlich längst beim Film sein müsste. Wird diese Woche noch geübt, vor dem großen Tag am Sonntag? Nein, sagt Proske. Was Resi einmal kann, das kann sie. Ob sie natürlich am Sonntag in der Stimmung ist und ihr das Ambiente behagt, das wird man sehen. "Wenn es ihr zu anstrengend ist, dann lassen wir es eben", sagt Proske. Aber wahrscheinlicher ist, dass es Resi ganz viel Spaß macht. Solange ihr keine Füße allzu nah kommen.