Wer glaubt, sein Hund sei telegen, besonders schön, habe eine spezielle Begabung und würde am Filmset vor der Kamera eine gute Figur machen, kann diesen noch bis zum 10. Mai zum Hunde-Casting in der Bavaria-Filmstadt in Geiselgasteig anmelden. Am Sonntag, 22. Mai, sucht Filmtier-Trainerin Renate Hiltl neue Talente für ihre Kartei. In der Bavaria-Filmstadt sind Hunde als Ausflugsbegleitung schon immer willkommen. Am "Dog Day" widmet ihnen der Themenpark einen ganzen Tag und bietet Frauchen, Herrchen und Hund ein spannendes Zusatz-Programm, darunter das Hunde-Casting. Renate Hiltl und ihr Team haben bereits für zahlreiche Kino- und TV-Filme Hunde trainiert. Darunter den Collie Bandit, den Star aus "Lassie - eine abenteuerliche Reise". Der große Auftritt beim Casting findet vor dem erfahrenen Team von Hiltls Filmtierranch statt. Bandit alias Lassie wird auch in der Filmstadt sein und einige seiner Tricks vorführen. Renate Hiltl erklärt außerdem, was ein Hund können muss, wenn er bei Dreharbeiten erfolgreich sein will und wie man einfache Tricks mit seinem Tier einstudiert. Der "Dog Day" in der Bavaria Filmstadt findet zwischen 11 und 16 Uhr statt. Die Teilnahme am Hunde-Casting ist kostenfrei. Für das Casting anmelden kann man sein Tier online unter www.filmstadt.de/specials.