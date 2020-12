Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Der Landkreis München wird bei seinen eigenen Bauten nicht auf Passivhausstandard setzen. Einen entsprechenden Antrag der Grünen, bei den kreiseigenen Liegenschaften künftig mindestens dieses Prinzip anzuwenden, hat der Kreisausschuss für Bauen und Schulen klar abgelehnt. Vielmehr waren sich die meisten Kreisräte darin einig, bei der bisherigen Regelung zu bleiben, wonach der Landkreis etwa beim Bau neuer Gymnasien oder Realschulen "den bestmöglichen Standard" anzuwenden hat.

Landrat Christoph Göbel (CSU) verteidigte die bisherige Praxis, bei der "in Einzelfällen" und "unter Abwägung aller Gesichtspunkte" der bestmögliche Energiestandard erreicht werden könne. "In jedem Einzelfall sollten wir unser Hirn einschalten", sagte Göbel, die Kreisräte dürften sich den "anstrengenden Weg des Nachdenkens nicht ersparen". Zudem wolle er nicht hinter das Niveau des geltenden Beschlusses zurückfallen, mittlerweile gebe es nämlich sogar bessere Standards als die eines Passivhauses. In Richtung der Grünen, die den Passivhausstandard einführen wollten, sprach der Landrat von "Worthülse" und "Ideologie".

Grünen-Kreisrätin Christina Risinger widersprach: Es handle sich keinesfalls um eine Worthülse, auch schränke sich der Landkreis mit der Festlegung auf die Passivhausbauweise nicht ein. "Den bestmöglichen Standard gibt es nicht", sagte Risinger mit Blick auf die geltende Beschlusslage. "Der wäre wohl auch zu teuer." Wichtig sei, im Landkreis die "Wärmewende" zu schaffen. Ihre Fraktionskollegin Luitgart Dittmann-Chylla kritisierte, dass "bestmöglich" nicht standardisiert sei. "Wir aber müssen jetzt mit der Zeit gehen."

Seinem Ärger über den erneuten Antrag der Grünen - der erste wurde bereits 2018 gestellt - machte Brunnthals Bürgermeister Stefan Kern (CSU) Luft: "Ich verstehe nicht, warum wir diese Diskussion alle zwei Jahre führen müssen." Der Landkreis müsse anders bauen als private Bauträger, die Wohnungen errichteten. Schulneubauten seien deutlich komplexer, Themenfelder wie Luftreinigungsanlagen oder auch der Brandschutz spielten eine wichtige Rolle. "Wir brauchen händelbare, anwenderfreundliche Gebäude und nicht irgendwelche dogmatischen Generalaussagen."

Auf die Frage, was der höchste Standard bei einem kreiseigenen Gebäude in der jüngeren Vergangenheit war, bekam Dittmann-Chylla seitens des Landratsamt die Auskunft: die Sanierung und Erweiterung der Rupert-Egenberger-Schule in Unterschleißheim, die in weiten Teilen im Passivhausstandard erfolgt sei, allerdings nicht zertifiziert. Bei dem 21 Millionen Euro teuren Projekt, über das im Kreistag stets Einigkeit herrschte, wurde vornehmlich Holz verwendet - entsprechend einem Beschluss des Kreistags, bei eigenen Gebäuden vor allem auf den umweltfreundlichen Baustoff zu setzen. Auch deshalb erinnerte Günter Heyland (Freie Wähler) daran, dass es im Kreistag eigentlich nie kontroverse Diskussionen gegeben habe, sondern stets um die bestmögliche, energietechnische Ausstattung gegangen sei. Ismanings Rathauschef Alexander Greulich (SPD) sagte, der bestehende Beschuss sei "vollkommen ausreichend", und erinnerte an die immensen Kosten, die bei Schulbauten auf die Kommunen zukämen. "Deshalb ist es ganz wesentlich, wie die finanzielle Lage vor Ort ist. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren", sagte er.