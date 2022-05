Bauschutt-Recycling in der Kiesgrube

Von Rainer Rutz, Planegg

Der Umweltausschuss des Planegger Gemeinderats steht dem Bau einer mobilen Bauschutt-Recycling-Anlage auf dem Geländes des Kiesunternehmers Glück südlich der Fürstenrieder Straße mehrheitlich positiv gegenüber, knüpft seine Zustimmung aber an Auflagen. Die Entscheidung war schwierig, weil das Recyceln von Bauschutt an sich eine sinnvolle und umweltfreundliche Angelegenheit ist - aber, so fürchteten einige Gemeinderäte, auch mit Lärm und noch mehr Lkw-Verkehr im Ort verbunden sein könnte.

Das Unternehmen hatte im Februar beim Landratsamt München einen Antrag auf den Bau einer derartigen Anlage gestellt, wie es das Gesetz vorschreibt. Auf dem betroffenen Gelände wird bereits Kies abgebaut, außerdem befindet sich dort auch eine Kompostieranlage, die öfter Anlass für Beschwerden aus der Bevölkerung gibt, weil es bei bestimmten Wetterlagen stinkt. In der mobile Anlage sollen vor allem Bauschutt, Betonteile und Ziegel recycelt werden - bis zu 200 Kubikmeter am Tag. Die Firma verweist auf die bereits vorhandene Infrastruktur: Zufahrten, Strom, Wasser, alles schon da. Die Entfernung zur nächsten Wohnbebauung liegt bei rund 250 Meter, Erdwälle sollen vor Lärm schützen. Dass dies gelingen könnte, bezweifelten einige Gemeinderäte und verwiesen auf entsprechende Erfahrungen mit ähnlichen Anlagen. In der daneben liegenden Kiesgrube wird noch etwa vier Jahre Kies abgebaut, die vorgeschriebene Wiederverfüllung dauert acht bis neun Jahre.

Die Diskussion im Ausschuss steuerte auf einen Kompromiss zu: Eine Genehmigung von Seiten der Kommune wird es danach nur geben, wenn die Firma Glück sich mit einer befristeten Nutzung einverstanden erklärt. Wie lange diese Nutzung allerdings währt, ist umstritten. Glück wünscht sich 20 Jahre, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Außerdem soll es einen städtebaulichen Vertrag zwischen Gemeinde und Unternehmen geben; ob weitere Genehmigungsverfahren notwendig sind, muss ebenso noch geklärt werden. Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) und eine Mehrheit der Gemeinderäte signalisierten Zustimmung, vorausgesetzt die Kiesfirma akzeptiert die Einschränkungen.