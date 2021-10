Von Annette Jäger, Gräfelfing

Die Gemeinde Gräfelfing wandelt sich. Was in den vergangenen Jahren in überregionalen Planungskreisen immer wieder als Ziel postuliert wurde - innerhalb der Orte zu verdichten, insbesondere um die Bahnhöfe herum - nimmt in der Würmtal-Kommune konkret Gestalt an. Die Gemeinde selbst schiebt zahlreiche Bauprojekte an und setzt auf Wohnungsbau. Das gefällt nicht allen Bürgern, wie auf der Bürgerversammlung diesen Donnerstag deutlich wurde.

Wenn Bürgermeister Peter Köstler (CSU) die Aktivitäten der Gemeinde der vergangenen eineinhalb Jahre bilanziert, wird eines deutlich: Bauprojekte nehmen einen Großteil der Arbeit im Rathaus ein. Es wird überall geplant, gebaut, saniert, und die Gemeinde selbst stemmt Großprojekte: die Entwicklung des Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße am Kreisverkehr mit 18 Wohnungen, die Sanierung und Erweiterung des Bürgerhauses sowie des Rathauses, der Bau der Turn- und Schwimmhalle, die Entwicklung des neues Pflegeheims Rudolf und Maria Gunst-Haus, oder das Wohnungsbaukonzept für das alte Doemens-Gelände in der Stefanusstraße mit 40 neuen Wohnungen.

Die beiden Bahnhofsareale in Gräfelfing und Lochham werden dabei in den nächsten Jahren ihr Gesicht verändern. Geschäftshäuser und Wohnungen kommen hinzu, es wird deutlich urbaner. Damit hadern einige Bürger. Einer fürchtete eine Optik ähnlich wie in Germering und forderte den Erhalt des Gartenstadtcharakters. Wie repräsentativ die Skepsis ist, lässt sich schwer einschätzen, es kamen gerade mal etwa 50 Bürger zur Versammlung. Drei davon kritisierten die Entwicklung. Darunter war ein Sprecher des neu gegründeten Vereins "Freunde der Gartenstadt e. V.". Der Verein ist aus dem Anwohnerkreis um das Doemens-Gelände hervorgegangen. Die hier geplanten Wohnungen lehnt die Nachbarschaft wegen der Größe des Bauprojekts ab. Die Vereinsmitglieder haben sich auf die Fahne geschrieben, dass Gräfelfing Gartenstadt bleiben und sich moderat entwickeln soll. Zwischen den Zeilen des Sprechers ließ sich jedoch heraushören: Es soll sich möglichst wenig ändern. Auf seine Frage, ob der Bürgermeister außer den aktuell geplanten Wohnungen noch mehr in seiner Amtsperiode entwickeln wolle, antwortete der Rathauschef mit einem klaren "Ja". "Wir brauchen mehr Wohnungen." Einen Seitenhieb konnte sich Köstler allerdings nicht verkneifen: Jahrelang hätten die Anwohner die Doemens-Brauereiakademie mit ihrem Schulbetrieb "weghaben wollen" und hätten für Wohnungen auf dem Gelände plädiert. Dies soll mit dem Umzug von Doemens ins Gewerbegebiet nun umgesetzt werden, "das passt jetzt auch nicht".

Ein Wandel vollzieht sich auch im Gewerbegebiet. Man setzt auf moderne Konzernoptik mit glänzenden Fassaden, neue Unternehmen ziehen ein, daneben modernisieren sich alteingesessene Firmen. Der Gemeinde schafft das finanziellen Handlungsspielraum, wie Köstler sagte. Die Gewerbesteuereinnahmen florieren, auch für 2021 sehen die Zahlen wieder gut aus. 165 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen könnten es werden. Weil das seit Jahren so geht, verfügt die Gemeinde derzeit über ein Anlagevermögen von 260 Millionen Euro. Die Finanzlage wirkt als Beschleuniger der innerörtlichen Entwicklung. Anders wäre es kaum zu stemmen, große Sanierungs- und Neubauprojekte parallel zu stemmen - allein die neue Turn- und Schwimmhalle kostet 29 Millionen Euro.