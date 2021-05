Von Sabine Wejsada, Ismaning

Wo in normalen Zeiten Schwimmer ihre Bahnen ziehen oder Gruppen von Aktiven beim Aquajogging ihre Fitness trainieren, haben seit einigen Wochen die Handwerker das Sagen. Das Ismaninger Hallenbad ist wieder eine Baustelle - wie so oft in den vergangenen Jahren seit der Eröffnung im Sommer 2013. Diesmal aber hoffentlich zum letzten Mal, wie Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) sagt. Weil die Schwimmhalle ohnehin coronabedingt geschlossen ist, nutzt die Kommune die Zeit gerade, um die Baumängel abschließend zu beseitigen.

Schon wenige Monate nach der Inbetriebnahme des neugebauten Hallenbades lösten sich die Fliesen in den Becken. Ein Malheur, das sich seitdem fast jährlich wiederholte. Nun wurden die Kacheln im großen Becken abgenommen, der ebenfalls schadhafte Estrich musste mit schwerem Gerät entfernt werden, und das Becken wurde dann vollständig neu gefliest. Mit dieser Sanierungsmaßnahme sind laut dem Bürgermeister auch alle zum Hallenbadbau anhängigen Gerichtsverfahren abgeschlossen. "Das Thema ist nun zum Glück beendet", sagt Bürgermeister Greulich. Nach all den Jahren sei er froh, "dass jetzt der Deckel zu ist".

Seit Anbeginn haben die jährlichen Revisionen im Hallenbad in schöner Regelmäßigkeit erhebliche Mängel zutagegefördert, die aufwendig beseitigt werden mussten. Schon im Dezember 2014 stieß man bei der Routinekontrolle auf große Schäden; der Stahlbeton an den Schwallwasserbecken unter den Pools war beschädigt, damals musste der Betrieb gut zwei Wochen ruhen. Ein Jahr später war es erforderlich, das Hauptbecken mit Bahnen und Sprungturm für mehrere Monate zu sperren. Bei den Revisionsarbeiten stellte sich dann heraus, dass sich Fliesen in dem mehr als 10 000 Kubikmeter Wasser fassenden Becken lösten.

Der im Juni 2013 eröffnete und 15,5 Millionen Euro netto teure Glasbau für Hallenbad mit Rutsche, Sprungturm und Sauna entwickelte sich zum Sorgenkind, auch wenn sich Bad und Sauna in der Vor-Corona-Zeit großer Beliebtheit nicht nur bei den Ismaningern erfreute. In der Vergangenheit gingen auch Juristen und Sachverständige ein und aus, um den Streit mit Fliesen- und Estrichlegern beizulegen. Laut dem Bürgermeister ist das geschehen, Ismaning steht Schadenersatz zu. Das Hallenbad und die Sauna sollen nach Abschluss der derzeit laufenden Bauarbeiten Mitte Juni wieder öffnen. Vorausgesetzt, die Infektionslage lässt dies zu.