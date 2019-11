Studium: Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften an der Bundeswehruniversität.

Alter: 33.

aktuelle Tätigkeit: Hörsaalleiter im Ausbildungszentrum Pioniere Ingolstadt und Referent in der Bautechnikerausbildung.

Die Sicherheit und Lebensdauer von Bauwerken zu beurteilen dürfte Dank der Dissertation von Alexander Michalski nun etwas leichter geworden sein. Er hat in seiner Arbeit mit dem Titel "Ein phänomenologisches makromechanisches Schädigungs- und Versagensmodell für Beton basierend auf Experimenten" das Verformungsverhalten des grauen Materials untersucht. Es sei nun möglich, "zahlreiche auftretende Phänomene erstmalig zu erklären, die allein aus experimentellen Betrachtungen und Messungen bisher nicht bekannt waren", lobte Vize-Unipräsidentin Eva-Maria Kern. Michalski entwickelte ein Materialmodell, das unterschiedliche Schädigungsprozesse modellieren kann, die bei Experimenten mit ein- und zweiaxial beanspruchten Probekörpern zu beobachten sind. Zusätzlich stellte er ein Berechnungsverfahren vor, das das Verhalten von Mörtel und Beton in klassischen sowie in neu entwickelten Versuchen bis zum Versagen simulieren kann. Michalski findet es spannend, dass man so "das Verformungsverhalten von Beton auch über die eigentlich bemessbaren Grenzen vorhersagen kann". Ihm gefiel das Thema außerdem, weil erstmals am Lehrstuhl an Beton geforscht wurde und er die Lehrtheorie, wie er sagt, umstellen musste. Michalski hat für die Arbeit nun den Forschungspreis des Fördervereins Konstruktiver Ingenieurbau an der Bundeswehruniversität erhalten.