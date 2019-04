5. April 2019, 21:41 Uhr Bairische Mundart Zum Verrecken gut

Eine musikalische Lesung widmet sich in Oberschleißheim versiert dem Schriftsteller Oskar Maria Graf

Von Udo Watter, Oberschleißheim

Der Schmalzer Hans ist ein Säufer mit einem "stubenfarbigen Mopsgesicht", der jeden Tag seine zehn bis zwölf Schnäpse trinkt. Quasi die ganze Dorfgemeinschaft wartet schon lange darauf, dass der alte Nichtsnutz endlich den Löffel abgibt. Aber: Der Hans will ums Verrecken nicht verrecken. Und das macht er mit Absicht. "Der Hans verreckt neda", sagt er von sich in der dritten Person und lacht recht dreckig, weil er weiß, dass er den anderen eins auswischt. Respektive ist es Georg Unterholzner, der da auf der Bühne des Bürgerzentrums Oberschleißheim lacht und ein boshaftes Malefiz-Gesicht dazu macht. Unterholzner genießt die Rolle des Schmalzer Hans sichtlich an diesem Abend, den er zusammen mit den Musikern Martin Regnat, (Diatonische Ziach, Kontragitarre, Gesang) und Josef Kloiber (Gitarre, Flöte, Gesang) als Hommage an den großen bayerischen Autor Oskar Maria Graf (1894 bis 1967) inszeniert.

Als "Genie in Lederhosen" hätte sich Oskar Maria Graf wohl nicht bezeichnet, aber kaum einer ist literarisch so tief in die bayerische Seele eingetaucht. (Foto: Süddeutsche Zeitung Photo)

Der Krimiautor, der in Ascholding bei Wolfratshausen lebt, trägt Filzhut und Lodenjacke, er ist als Rezitator, der die Texte ausgesucht und collagiert hat, der Spiritus Rector dieses Abends - und auch darstellerisch versiert. "Grafical" nennt das Trio diese Verbeugung vor dem Autor vom Starnberger See, der mit Werken wie "Wir sind Gefangene", "Das Leben meiner Mutter", "Anton Sittinger", aber auch "Das bayrische Dekameron" oder essayistischen Zeitbetrachtungen zu einem der charakteristischsten Schriftsteller des Freistaats avancierte. Oft schöpfte Graf literarisch aus seinem eigenen Leben und verewigte reale Figuren wie eben den Schmalzer Hans in seinen Büchern, aber auch andere Charaktertypen sowie seine Familie, besonders die viel geliebte Mutter.

Autor und Rezitator Georg Unterholzner. (Foto: Hartmut Pöstges)

Die Textpassagen, die Unterholzner vorträgt, sind nicht streng chronologisch gegliedert, liefern aber starke, drastische und oft humorvolle biografische Eindrücke: von Grafs Kindheit über den Ersten Weltkrieg und die Zeit in der Münchner Bohème bis zum Exil von 1933 an. Natürlich war es in Oberschleißheim von Vorteil, wenn man des bairischen Idioms mächtig war und zudem keine allzu empfindlichen Gehörgänge hatte. Geschimpft und gefrotzelt wurde oft. Das ging vom Kinderreim "Liagn-Schippi, Hundsgrippi, Annamirl, Zuckerschnürl, Arschpapier und Hosentürl", der eine humorvoll-peinliche Episode des jungen Oskar mit seiner jüngeren Schwester begleitete, über die knackige Beschreibung von Grafs Einstellung allem Militärischen gegenüber ("Oans, zwoa: Leit daschiaßn. Drei, vier: strammsteh' miaßn. Fünf, sechs: Auf, auf, marsch, marsch. Sieben, acht: leckts mi am Arsch!") bis zu seiner Bohème-Einstellung "Mit der Arbeit, da hob i's nia net ghabt." Die doppelte Verneinung gebrauchte Graf oft, überhaupt ist sein literarischer Stil dialektnah, aber in den Textstellen, die Unterholzner rezitiert, kommt auch immer wieder dessen große, poetische Kraft zum Ausdruck: "Schaum trat auf seine blauen Lippen" oder "Die unausgetobte Wut nagte in ihm" über den brodelnden Vater. Oder über die Mutter, die sich freut, dass dem Sohn ihre Schweinssülze so schmeckt: "Ihr faltiges Gesicht bekam den schönsten Glanz." Schön auch die erotische Episode mit Magd Thekla und dem Burschen Lenz, die im Stall übereinander herfallen und - begleitet von Schweinegegrunze (im Text) und musikalisch-dramaturgischer Steigerung (in Oberschleißheim) - zu Werke gehen, bis ein Pferd sich plötzlich über ihnen urinal erleichtert. Überhaupt gelingt das Zusammenspiel zwischen Wort und Musik, da Kloiber und Regnat eine gute Klangmelange aus Stubnmusi, jazzigen Rhythmen, düsteren Farben und perkussiven Elementen finden.

Mit frivolen bäuerlichen Geschichten, die er in "Das bayrische Dekameron" versammelte, hatte Graf viel Erfolg. Stark, wie Unterholzner die erste Zusammenkunft Grafs mit dem Wiener Verleger des erotischen Büchleins nachzeichnete. Die kraftvolle literarische Sprache Grafs und die in mittelbairischer Mundart gehaltenen Schimpfkanonaden gingen ihm freilich am besten von der Zunge. Nicht ganz so geglückt waren die weiblichen Parts, etwa der Mutter, die mitunter ein bisserl naiv-devot klang. Besonders authentisch wirkte dagegen der Schmalzer Hans, der in Grafs Geschichte nach langem Krankenhausaufenthalt auf einmal nur noch Milli säuft, dann aber wieder zum Schnaps zurückkehrt und trotzdem viele Zeitgenossen überlebt - bis er schließlich eines natürlichen Todes stirbt.