Freies Wlan am Rathaus und am Bürgerzentrum

Rund ums Baierbrunner Rathaus bis zum Maibaum und am Bürgerzentrum soll es bald öffentliches Wlan geben. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis die Bürger auch dort surfen können. Denn zunächst will die Gemeinde Fördermittel beim Freistaat Bayern beantragen. In der Ortsmitte findet auch seit einem Jahr jeden Mittwoch der Wochenmarkt statt. Gerade vor dem Rathaus hat sich ein beliebter Treffpunkt entwickelt. Sitzgelegenheiten laden ein, sich mit Schmankerln von den Gastrowagen dort niederzulassen. Und dabei sicher gerne Wlan zu nutzen, um sich mit weiteren Freunden dort zu verabreden.